Trivium na Hemi v 25. leto

Srečanje umetnikov iz alpsko-jadranske regije Trivium, je letos potekalo že 25-ič. Pod geslom “Made in Čajna” je dogodek 14. avgusta ponovno pritegnil množico obiskovalcev na Hemo, kjer so uživali v izvirnem glasbenem programu, lokaciji prilagojeni likovni razstavi, sodobni poeziji ter vodenem ogledu arheoloških izkopanin pod vodstvom Franza Glaserja. Romarska cerkev sv. Heme in sv. Doroteje je gostila razstavo Helge Druml in Corneliusa Koliga, glasbeni program pa so obogatili violinistka Mira in kitaristka Sara Gregorič ter pevka Valentina Inzko. Svoja dela sta predstavila tudi pesnica Daniela Kocmut in pesnik ter prevajalec Dominik Srienc.