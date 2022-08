Trivium 2022: Celostno doživetje umetnosti in zgodovine na Hemi

Trivium, čezmejno srečanje umetnikov iz alpsko-jadranske regije je letos pod krovnim geslom „Pripraviti krila“ potekal že 23-ič. Originalen glasbeni program, lokaciji prilagojena likovna razstava, sodobna poezija in vodstvo po izkopaninah so 14. avgusta na Goro svete Heme zopet privabili množico obiskovalcev. Romarska cerkev Svete Heme in Doroteje je gostila razstavo likovne umetnice Ine Loitzl, glasbeni program so oblikovali Mira (violina) in Sara (kitara) Gregorič ter vibrafonist Emanuel Lipuš, pa tudi skladatelj Thomas Zdravja. Svoje pesmi sta brala italijanska pesnica Roberta Dapunt in pesnik ter prevajalec Dominik Srienc.