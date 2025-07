Tradicionalni vigredni koncert SPD Bilka: Ko v Bilčovsu z veseljem pozdravijo pomlad

Minulo soboto, 24. maja, so povabili na vigredni koncert v avli domače ljudske šole Oktet Suha z moderatorjem Jokejem Logarjem. Poleg suških pevcev so koncert obogatili domači mešani zbor (pevovodja Dominik Jurca) in moški zbor pod vodstvom Christiana Laußeggerja. Odlična udeležba ter zelo sproščen in pester spored ob informativni povezavi društvene predsednice sta poskrbela za izredno prijetno vzdušje. Med udeleženci je predsednica Bilke lahko pozdravila tudi državno poslanko Olgo Voglauer, bilčovškega podžupana Huberta Blatnika, domačega žup­nika Janka Krištofa, častno občanko Štefi Quantschnig ter ravnateljico Slovenske gimnazije Magdaleno Kulnik. Bilka je letos kot pobrateno društvo s Slovensko gimnazijo še posebej povezana, poleg tega pa prihaja ravnateljica iz bilčovške fare. Publika je nagradila nastopajoče z bučnim aplavzom, Jokej Logar pa je šaljivo komentiral nastop Okteta Suha, ki je tokrat lahko nastopil samo s sedmimi pevci. Na nekem koncertu so namreč lahko nastopili samo s šestimi, nakar jih je neka poslušalka vprašala: »A ni tako, da je pri oktetu sedem nastopajočih?« Pa še to: na dan pred koncertom je Jan Ogris-Martič uspešno igral za SAK, po koncertu pa je v krasnih društvenih prostorih pridno pomagal gasiti žejo pevcev in gostov.