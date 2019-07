Tanja Prušnik nova predsednica Künstlerhausa

Dunaj Prvič v svoji zgodovini so člani leta 1861 ustanovljenega avstrijskega združenja likovnih umetnic in umetnikov Künstlerhaus na občnem zboru ta ponedeljek, 24. junija, na Dunaju izvolili predsednico – Tanjo Prušnik, 1971 rojeno koroško Slovenko, ki kot arhitektka in slikarka živi in ustvarja na Dunaju.

Prušnikova, ki je nazadnje to sredo v Žopračah pri Vrbi skupaj z ljudsko šolo Šentilj odprla drugi LesArtBox (izposojevalnico knjig), se je širši avstrijski javnosti predstavila z umetniško socialnim projektom »den blick öffnen« (odpreti pogled), s katerim v navezi z Ino Loitzl opozarja na problematiko nasilja, krivic in (ne)pravičnosti. Večkrat je razstavljala tudi na Koroškem, med drugim projekt gnp (gamsi na plazu) ali pa dela, ki jih je ustvarila med svojim bivanjem v okviru umetniške štipendije mesta Celovec v Šmartnem v Goriških Brdih. Pred nedavnim je v Svečah predstavila letošnjo vrtnično servieto, dvojezično oblikovano po njenih motivih.

Od leta 2014 je članica Künstlerhausa, od 2018 v njegovem upravnem odboru. Kot je dejala po izvolitvi, je »samoumevno, da lahko ženska leta 2019 postane predsednica, saj je razmerje med spoloma v združenju že dlje časa uravnoteženo.« Med glavnimi cilji v bližnji prihodnosti Prušnikova omenja ponovno odprtje prenovljenega Doma umetnikov (Künstlerhaus) na dunajskem Karlovem trgu, ki naj bi postal »nov, sodoben kraj mreženja in srečanja« med umetniki in z drugimi predstavnika družbenega, gospodarskega in znanstvenega življenja.