Tandem za spletanje trajnih vezi

V dvorani Kulturnega doma SPD Danica se je s predajo štafete iz rok deželnega glavarja Daniela Fellnerja končal kulturni tandem 2025/2026. Tega sta na pobudo Urada za narodno skupnost pri koroški deželni vladi oblikovala društva iz občin Škocjan in Štalenska gora. Uvodoma je prireditev intoniral MePZ Danica, v nadaljevanju pa smo prisluhnili mladi harmonikarki Lilly Winkler, učenki Tomaža Boškina na Glasbeni šoli Uda Jürgensa v občini Štalenska gora. Prva polovica dvojezičnega programa, skozi katerega sta vodila Monika Novak-Sabotnik in Aleksander Tolmaier, je bila namenjena obujanju spominov na koncerte, jezikovne delavnice, ekumensko mašo, medsebojna druženja starejših in skupne izlete Kulturnega tandema 2025/2026. Zdi se, da je bila pravilna odločitev nekdanji Teden koroških Slovencev podaljšati v skoraj celoletni kulturni tandem. Več časa ko namenimo stikom med nemško in slovensko govorečimi, več možnosti namreč je, da se ljudje bolje spoznajo in med seboj spletejo trajnejše vezi.
Kot je v pogovoru z Moniko Novak-Sabotnik dejala Maria Hassler iz Bildungswerka Štalenska gora, »smo na lep način spoznali številne ljudi iz spodnje Koroške, kar nas izredno veseli. Veliko strahospoštovanje imamo pred raznolikostjo kulture, ki uspeva pod streho Danice. To nas je dobesedno na rit vrglo. Da je spodnja Koroška tako lepa, da so v njej doma tako številni kulturni, pokrajinski in človeški zakladi, tega na noben način ne bomo pozabili. Prepričana sem tudi, da je tukaj še veliko lepega za odkrivanje v prihodnje.« Deželni glavar Daniel Fellner je omenil svoje slovenske korenine, njegova babica je bila namreč iz Tinj, nato pa nadaljeval: »Moja babica je vse življenje tajila svoje slovensko poreklo in jezik, morda zato, ker je bil dedek zloben do nje. A nikoli več se ne sme zgoditi, da se ljudje tukaj sramujejo svojega jezika in svojih pesmi, na to moramo vsi skupaj paziti.«
Kulturni tandem 2026/2027 bosta tvorili občini Šmihel pri Pliberku in Kappel am Krappfeld. Pričel se bo 15. decembra v kraju Kappel am Krappfeld (Kapla na Grobniškem polju). Na slovenski strani ga bodo oblikovale društvene sekcije KPD Šmihel, predvsem »lutkarji in gledališčniki z gledališko šolo. Prirejamo tudi branja, predavanja in koncerte. Vzpostavili smo že stik z VS Kappel am Krappfeld, njihovi šolarji bodo 15. oktobra obiskali naš mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl in se ob tem tudi srečali s šolarji Evropske ljudske šole Šmihel. 70 učencev pride z dvema avtobusoma,« napoveduje predsednik Silvo Jernej. »Podroben program bomo določili na skupni seji v sredini oktobra.«
V Šentprimožu sta županjo Andreo Feichtinger-Sacherer zastopala 1. podžupan Otto Lungkofler in Karoline FandlMoser, predsednica odbora za kulturo. Kot je za Novice povedala Karoline Fandl-Moser, so protagonisti kulturnega življenja v občini »moški in mešani pevski zbor, gledališka skupina Kultur.Bühne.Krappfeld, a tudi ženska folklorna skupina z nošami.« Kaj pa v očeh 1. podžupana odlikuje občino Kappel am Krappfeld? »Naša podeželska občina je prijetna za bivanje. Smo pravzaprav žitnica Koroške z malo industrije, kar vse prispeva k visoki življenjski kvaliteti.«
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