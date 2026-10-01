Tandem za spletanje trajnih vezi

Kot je v pogovoru z Moniko Novak-Sabotnik dejala Maria Hassler iz Bildungswerka Štalenska gora, »smo na lep način spoznali številne ljudi iz spodnje Koroške, kar nas izredno veseli. Veliko strahospoštovanje imamo pred raznolikostjo kulture, ki uspeva pod streho Danice. To nas je dobesedno na rit vrglo. Da je spodnja Koroška tako lepa, da so v njej doma tako številni kulturni, pokrajinski in človeški zakladi, tega na noben način ne bomo pozabili. Prepričana sem tudi, da je tukaj še veliko lepega za odkrivanje v prihodnje.« Deželni glavar Daniel Fellner je omenil svoje slovenske korenine, njegova babica je bila namreč iz Tinj, nato pa nadaljeval: »Moja babica je vse življenje tajila svoje slovensko poreklo in jezik, morda zato, ker je bil dedek zloben do nje. A nikoli več se ne sme zgoditi, da se ljudje tukaj sramujejo svojega jezika in svojih pesmi, na to moramo vsi skupaj paziti.«