Lepena V čezmejnem projektu SmartTourist, namenjenem promociji kulturne in literarne dediščine, sta izšli prvi dve knjigi.

Natanko, in sicer na dan točno sto let po tistem, ko je silovit jesenski vihar podrl stoletja staro lipo pri Miklavu v Lepeni visoko nad Železno Kaplo, so minuli petek, 25. oktobra, na taisti domačiji predstavili knjigo z dvema zgodbama Frana Bašnika – Miklavova lipa in Pogreb. In v eni izmed obeh zgodb pred sto leti padla lipa igra lepo spravno vlogo.

Na predstavitev je vabila Mohorjeva družba, ki skupaj z vodilnim partnerjem, časopisnim podjetjem Gorenjski glas iz Kranja ter celovškim računalniškim podjetjem xaimoom izvaja čezmejni evropski projekt SmartTourist. Jedro projekta je promocija literarne in kulturne dediščine na širšem prostoru Karavank. Doslej so izšle že tri časopisne priloge Karavanke (na Koroškem so priložene Novicam), v pripravi so tri tematske poti, izšlo pa bo skupaj 19 knjig. Slovenski original ter nemški prevod Miklavove lipe (prevedel Miha Traunik) in Pogreba (prevedla Julija Schellander-Obid) sta prvi dve izmed njih.

Zgodba o Miklavovi lipi je prvič izšla leta 1903 kot večernica pri Mohorjevi, nastala pa naj bi po resničnih dogodkih. Po sporu s svojim možem Florijanom pobegne Matilda k svojim staršem v Kaplo, ki pa jo prav na tisti dan leta 1473 napadejo Turki. Domač izdajalec Huber, ki je tuje zavojevalce pripeljal čez Jezersko sedlo, z njihovo pomočjo ugrabi Matildo, ki jo že dolgo zalezuje. Spokorjeni Florijan vendarle reši svojo ženo (in tedaj naj bi nastala skalna oblika Turške glave nad reko Belo …) in v zahvalo za srečno vrnitev obeh doma zasadi lipo. Tisto, ki jo je vihar potem leta 1919 podrl.

Iz njenega lesa je pred stoletjem Miklavov gospodar – tudi njemu je bilo ime Florijan – med drugim naredil panje, ki so še danes ohranjeni v kašči, ki jo je prav tako postavil isti gospodar in v kateri so minuli petek predstavili tudi še drugo zgodbo v sveže natisnjeni knjižici z naslovom Pogreb. Zgodbo o samotnem zakonskem paru v Beli, ki ju je smrt ločila, a kaj kmalu spet združila v skupnem grobu.

Pravkar v knjižni obliki izdani zgodbi Frana Zbašnika, v Dolenji vasi pri Ribnici na Dolenjskem rojenega pesnika, pisatelja in pravnika (1855-1935), Miklavova lipa in Pogreb naj po besedah direktorja Mohorjeve družbe Karla Hrena »krepita identiteto kapelških krajev in ponos na literarno in ljudsko dediščino«. Kot del projekta SmartTourist je knjiga – v slovenskem izvirniku in v nemškem prevodu – med drugim brezplačno na voljo v Mohorjevi knjigarni v Celovcu.