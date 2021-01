Kras je več kot dobro vino in na vetru posušeni pršut. Kras je posebno vzdušje in je zakladnica presenečenj za telo in za dušo.

Gospod Christian Zeichen, ljudskošolski ravnatelj, znani ste kot poznavalec in ljubitelj Krasa. Kdaj ste ga spoznali in vzljubili?

Christian Zeichen: Že v mladosti sem se zaljubil v Kras. S prijatelji sem pokusil temnordeče vino teran, ki pri prvem požirku malo greni, potem pa postane prava poslastica, saj okus dobi iz kraške rdeče zemlje (terra rossa). Že takrat sem si mislil, da je to lahko prijateljstvo za vse življenje. In tako je ostalo. Kras me vedno vabi, vedno znova se mi razkrivajo nove skrivnosti, nova prijateljstva in nova doživetja, ki jih rad pokažem znatiželjnim Korošcem.

Kaj rečete nekomu, ki Krasa ne pozna, kaj lahko tam vidi?

V svoji okolici sem pripovedoval o slikovitih kotičkih, o kraških mestecih, kot je Štanjel, o umetnikih, ki jim je Kras navdih, kot je npr. znani slovenski umetnik Lojze Spacal, o odlični kulinariki. Najprej so me poslušali z nezaupanjem, kot da bi se bali prestopiti mejo, ko pa so se vendarle odločili za avanturo Kras, so se vrnili navdušeni, tako da me vedno znova sprašujejo, kdaj bomo spet šli, kdaj bomo spet organizirali kak izlet.

In kaj najbolj navdušuje vas? Kaj je Kras za vas?

Kras je na prvi pogled pusta kamnita pokrajina, vendar obiskovalce očara s čisto posebnim šarmom. Že Srečko Kosovel, pesnik s Krasa, je za svojo pokrajino zapisal: »Pojdi čez Kras in kamen ti bo povedal svojo zgodbo.« Kras so travniki, polja in vasi, ki jih velikokrat prepiha močna burja. Je pa tudi prijeten tihi mir narave ob kamniti kraški poti, ki ga tu pa tam pretrga samo lajanje psov. Je mozaik idilične romantike in mistike, nenazadnje priklican skozi tisoče kraških votlin in podzemnih vodnih tokov, Kras so kamniti cerkveni zvoniki nad nizkimi strehami. In Kras, to so LJUDJE! Ljudje, ki se mi na italijanski strani zdijo zelo komunikativni, na slovenski strani pa so sprva bolj previdni in zadržani. Potem se odprejo in takoj začutiš njihovo prisrčnost, prijaznost in ljubeznivo bistvo. Povabijo te v vrtove ali na pokušino vina v vinsko klet, Kraševci ti postanejo prijatelji/prijateljice za vse življenje. Lahko bi rekel: kraški kamen se kruši in drobi, nastane pa prijateljska umetnina.

Pandemija nas je privezala na domove in marsikdo komaj čaka, da se bo lahko spet odpravil na izlete. Katere poti načrtujete za leto 2021?

Od 19. do 21. marca 2021 si bomo Kras ogledali z italijanske strani, od 16. do 18. aprila 2021 se bomo sprehajali po italijanskih in slovenskih kraških poteh, od 11. do 13. junija 2021 bomo odkrivali področje presihajočega Cerkniškega jezera, 20. junija 2021 pa bomo obiskali dišeče zeliš­čne vrtove slovenskega Krasa. Za pomlad smo pripravili precej izletov, na katerih se bomo družili in spoznavali lepote alpsko-jadranskega prostora. Za vse radovedne popotnice in popotnike smo podrobnejše informacije strnili na spletni strani tlsreisekultur.at, lahko pa nas tudi pokličete na 0664 6199636 ali na 0664 6199621. Kras nas pričakuje!

