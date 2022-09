Sproščeno vzdušje in veselje na Coppli Kaši v Železni Kapli

Praznik Coppla Kaša prireja istoimensko društvo, ki združuje gorske kmetije iz doline Bele. Letos so organizatorji na 24. praznik Coppla Kaša vabili v soboto, 10. septembra. Pestra ponudba regionalnih živil, rokodelskih izdelkov, glasba Omizja podjunskih muzikantov in alpake družine Mattes iz Pogrč so v lepem jesenskem vremenu pred občinski urad v Železni Kapli privabile množico zadovoljnih obiskovalk in obiskovalcev. Več o letošnji prazniku gorskih kmetov iz doline Bele pa v 37. številki Novic, ki izide v petek, 16. septembra.