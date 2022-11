V Šiši v Zahomcu sta minuli torek, 8. novembra, Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO) podelila Rizzijevo nagrado Robertu Kropiuniku.

Številne goste v Šiši v Zahomcu je pozdravil predsednik ZSO Manuel Jug in o Kropiuniku povedal sledeče: »Kot koroški Slovenec se je Robert Kropiunik vedno počutil povezanega s slovensko manjšino, čeprav je v zgodnjem otroštvu in šolskih letih občutil vso moč sovraštva vrstnikov in starejših do slovenskega naroda, a je že od mladih nog skrbel za to, da sta mu bila prijateljstvo in druženje pomembnejša od vsega drugega. Nenazadnje mu je s športnimi uspehi uspelo športno in kulturno povezati prebivalce obmejnega območja z Italijo in Slovenijo«.

Jug je še dodal: »Zaradi tvojih številnih in izjemnih zaslug na pedagoškem, športnem, socialnem in kulturnem ter medčloveškem področju ter zaradi desetletja dolgih prizadevanj za dobre odnose in mirno sobivanje v regiji Alpe-Jadran si po našem mnenju več kot dostojen dobiti nagrado Vinzenza Rizzija«

SPZ in ZSO podeljujeta Rizzijevo nagrado osebam in ustanovam, ki se zavzemajo za medkulturno sporazumevanje in sožitje. Poimenovana je po koroškem literatu Vinzenzu Rizziju, ki si je prizadeval za enakopravnost vseh narodov v habsburški monarhiji – še posebej tudi Nemcev in Slovencev. Na sliki predsednik SPD Avguštin Brumnik, predsednik ZSO Manuel Jug in Robert Kropiunik.

Iz lavdacije Danila Prušnika

Prušnik je povedal, da se je Kropiunik vse življenje zavedal, da šport povezuje različne kulture in jezike. Njegovo vodilo je bilo: ljubezen, dobrota, poznavanje človeške narave, doslednost, vztrajnost.

O športnih uspehih Kropiunika je Prušnik povedal: » Postal je večkratni akademski prvak. Specializiral se je na tek na 400m z ovirami. Bil je devetkrat avstrijski prvak. Na Koroškem ni imel konkurenta in je dosegel nad 70 mojstrskih naslovov. Kot član avstrijske atletske reprezentance je 10 let nastopal na evropskih in drugih prvenstvih. … S 46 leti pa je postavil v svoji starostni skupini celo svetovni rekord v deseteroboju.«

Lavdator pa ni pozabil na pedagoško in umetniškem delo Kropiunika: »Kot pedagog je Robert Kropiunik poučeval poleg telovadbe še slovenščino in likovno vzgojo na glavnih šolah v Borovljah in Celovcu, ukvarjal pa se je tudi s specialno pedagogiko za prizadete v Goričah in v celovški kliniki. Likovna vzgoja ga je tedaj tako navdušila, da je začel leta 1986 ustvarjati akvarele.«

Še danes trenira naraščaj KLC

Prušnik je povedal, da se je Kropiunik od leta 1978 kot glavni trener ukvarjal s treningom atletov pri Koroškem lahkoatletskem klubu Celovec. Še danes Kropiunik z navdušenjem trenira mlade športnike celovškega atletskega kluba KLC.

Med njegove najnovejše in najpomembnejše iniciative šteje šolski projekt »Ofenziva za lahko atletiko na koroških šolah«, pri katerem je doslej od leta 2016 sodelovalo že 140.000 šolarjev.

Prušniku pa je Kropiunik zaupal, da je konsekventna uporaba slovenščine tudi eden njegovih največjih trikov: »Eden mojih največjih trikov za slovenščino, za sporazumevanje med slovensko govorečimi in nemško govorečimi Korošci, je tale klub KLC. Mislim, da skoraj 50 let to že delam, da jaz tu z mladimi govorim slovensko in istočasno tudi z drugimi nemško, če je kakšen Italijan, pa malo v italijanščino zavijem. Celo rusko poskušam, angleško itak. Smisel je v tem, da je za nemškogovoreče normalno, da se tudi slovensko govori. Ni nobenih mej tu. V tem je tale psihološki trik. Jaz to delam avtomatsko. Nihče me ne napada. Obratno.Vsi vprašajo »Ja wieviele Sprachen sprichst du ? – Torej več znaš, več veljaš !«.

Prejemnik številnih nagrad

Kropiunik je leta 2019 prejel Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovencev. Zelo ponosen pa je po besedah lavdatorja na priznanje, ki mu ga je izročil leta 1969 tedanji kancler Bruno Kreisky na Salzburger Festspiele.

Kropiunik se je zahvalil za podeljeno nagrado in povedal, da je doživel napade zaradi slovenščine, a se kot uspešen in samozavesten športnik nikoli ni sramoval slovenščine: »Bodimo ponosni, da znamo slovenski jezik, bodimo tudi ponosni, da znamo nemški jezik.«

Več slik najdete na spletni strani: novice.at/rizzijevakropiunik