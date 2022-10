Spominski večer za Anito Hudl 

Minulo soboto, 1. oktobra, so se v pliberškem kulturnem domu s prireditvijo spomnili velike kulturne delavke, pisateljice in režiserke Anite Hudl. Točno na ta dan pred desetimi leti se je Anita prerano poslovila. Do zadnjega je bila ustvarjalna, še dan pred smrtjo je kot predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) organizirala srečanje pisateljev na Obirskem. Na Koroško je Anita Hudl prišla pred petimi desetletji z rodnega Kamnika na Gorenjskem. Nameravala je ostati le nekaj časa, a usoda je hotela drugače, ostala je tu do konca življenja. S svojim delom je več kot 40 let močno zaznamovala tukajšnje kulturno in gledališko življenje. Prireditev v spomin na Anito Hudl so oblikovali MoPZ Foltej Hartman, Oktet Suha, članice in člani Kulturnega društva Visoko ter Anitin sin Samo Hudl, ki je ganljivo zapel pesmi, ki jih je napisala njegova mama. Gotovo bi bila pokojna kulturnica ponosna, kako pliberški kulturniki in posebno njen mož Jožko nadaljujejo njeno delo.