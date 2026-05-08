SPD Trta naslednje leto praznuje 120. obletnico

Naslednje leto društvo praznuje 120. obletnico ustanovitve, že letos pa 30. obletnico kulturnega doma KUMST. »Jeseni bomo izdali brošuro o nastanku kulturnega doma KUMST. Ob tem jubileju bomo jeseni pripra­vili prireditveni niz z nemškimi in slovenskimi kabareji, ker so to bile tudi prve prireditve, ki so jih pred 30 leti prirejali v KUMSTU,« pravi Petek, ki je od avgusta leta 2025 zaposlen pri Mohorjevi v knjigovodstvu. Novembra bodo tudi letos priredili »Kumst & Musica«, kjer se prepletata lokalna glasba in umetnost. Za naslednje leto pa ima odbor tudi že pripravljene načrte. »Pripravljamo novo spletno stran in nov logotip. Želimo pa pripraviti tudi naše promocijske izdelke kot na primer kape ali majice, da smo bolj vidni in prezentni,« pravi Petek. Za 120. obletnico pa pripravljajo zgoščenko, ki jo bodo predstavili jeseni leta 2027. »Zgoščenko že snemamo. Na zgoščenki pa bodo zapeli vsi društveni zbori – moški, ženski in otroški zbor,« napoveduje Roman Petek.

