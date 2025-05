SPD Šteben vabi 1. junija k vaški hiši v Podjuno pri Globasnici: Letos vabijo že na 35. Tekmo koscev

Ob 14.00 se bo začel kulturni spored, nastopajo MoPZ Janez Petjak, DPD Svoboda Pragersko, MoPZ Foltej Hartman in muzikanti iz društva Holmec. Košnja se bo začela ob 15.00. »Letos imamo krajšo travo, lažje bo kositi, tako da lahko vsak sodeluje,« pravi Erich Schmautzer, predsednik SPD Šteben. Kosili bodo v štirih kategorijah: ženske in moški ter domači in gostje. Na zmagovalce čakajo darilne košare z domačimi izdelki. Prireditev vsako leto obišče več sto ljudi. »Mislim, da je ljudem všeč, ker je prireditev domača, slovenska. Pri nas se ljudje dobro počutijo,« pravi Schmautzer, ki vse vabi na prijeten dan v Podjuno.