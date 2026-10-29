SPD Srce že 120 let krepi slovenstvo

Slavnostni govornik je bil biv­ši predsednik društva Štefan Kramer. Vodstvo društva je od Petra Grillitza prevzel leta 1993 in ga vodil kar četrt stoletja. Zgodovina društva je bila zaznamovana z napori za ohranitev slovenstva v Dobrli vasi. Kramer je kratko spregovoril o formatu Dober večer, sosed: »Soseda si ne moremo izbrati, sprejeti ga moramo in se po­truditi za mirno sožitje. Sosed nam živi najbliže, potem pridejo šele sorodniki.« Pred 120 leti je bil pobudnik ustanovitve društva Janez Šumah, zadnji slovenski župan Dobrle vasi. Namen ustanovitve društva je bil izobraževanje in krepitev samozavesti domačih ljudi. Znanje v slovenskem jeziku je med člane društva prihajalo s potujočo knjižnico, kovčkom, polnim knjig Mohorjeve, ki je »predvsem v zimskih časih potoval od družine do družine«. V zgodovini društva sta bili dve prekinitvi, prva za 10 let takoj po gradnji kulturnih prostorov leta 1914 ob začetku 1. svetovne vojne, druga pa ob začetku 2. svetovne vojne. »Hitlerjevi pristaši so Slovence pregnali iz kulturnega doma in prostore zavzeli za lastne potrebe, slovenske knjige pa so vrgli iz knjižnice v prvem nadstropju in jih zažgali.« Društvo je po prvi svetovni vojni leta 1924 obnovil Martin Wastl starejši, po drugi svetovni vojni pa ga je leta 1946 obnovil Peter Mohar. Kramer je citiral Tineta Wastla iz govora ob 90-letnici društva: »´Temelji, na katere se je slovenska narodna skupnost v Dobrli vasi vedno opirala, so bili Slovensko prosvetno društvo Srce, Posojilnica Bank ter Slovenska lista v občinskem svetu. Slovenska narodna skupnost se lahko razvija samo, če je gospodarsko močna, kulturno zavedna in politično razgledana ter neodvisna.´ Dodal bi še, da vse to velja, če je izobražena v svojem slovenskem maternem jeziku.«