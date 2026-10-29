SPD Srce že 120 let krepi slovenstvo

Častitljivih 120 let praznuje Slovensko prosvetno društvo Srce iz Dobrle vasi. Slavnostno prireditev s številnimi gratulanti od blizu in daleč so v dobrolskem Kulturnem domu pripravili skupaj s povezovalnim formatom Dober večer, sosed. Poleg tega so društvenice in društveniki obeležili tudi 50-letnico Mešanega pevskega zbora Srce. Kulturni program so oblikovali dekliški pevski zbor Sweethearts, cerkveni pevski zbor fare Dobrla vas, mešani pevski zbor Srce in godbeniki Marktkapelle Eberndorf - Kühnsdorf. Društvo je bilo leta 1906 ustanovljeno kot Slovensko katoliško izobraževalno društvo za Dobrlo vas in okolico. Ime Srce je društvo zaradi centralne lege v srcu Podjune dobilo leta 1946 ob obnovi delovanja pod Petrom Moharjem.
Slavnostni govornik je bil bivši predsednik društva Štefan Kramer. Vodstvo društva je od Petra Grillitza prevzel leta 1993 in ga vodil kar četrt stoletja. Zgodovina društva je bila zaznamovana z napori za ohranitev slovenstva v Dobrli vasi. Kramer je kratko spregovoril o formatu Dober večer, sosed: »Soseda si ne moremo izbrati, sprejeti ga moramo in se potruditi za mirno sožitje. Sosed nam živi najbliže, potem pridejo šele sorodniki.« Pred 120 leti je bil pobudnik ustanovitve društva Janez Šumah, zadnji slovenski župan Dobrle vasi. Namen ustanovitve društva je bil izobraževanje in krepitev samozavesti domačih ljudi. Znanje v slovenskem jeziku je med člane društva prihajalo s potujočo knjižnico, kovčkom, polnim knjig Mohorjeve, ki je »predvsem v zimskih časih potoval od družine do družine«. V zgodovini društva sta bili dve prekinitvi, prva za 10 let takoj po gradnji kulturnih prostorov leta 1914 ob začetku 1. svetovne vojne, druga pa ob začetku 2. svetovne vojne. »Hitlerjevi pristaši so Slovence pregnali iz kulturnega doma in prostore zavzeli za lastne potrebe, slovenske knjige pa so vrgli iz knjižnice v prvem nadstropju in jih zažgali.« Društvo je po prvi svetovni vojni leta 1924 obnovil Martin Wastl starejši, po drugi svetovni vojni pa ga je leta 1946 obnovil Peter Mohar. Kramer je citiral Tineta Wastla iz govora ob 90-letnici društva: »´Temelji, na katere se je slovenska narodna skupnost v Dobrli vasi vedno opirala, so bili Slovensko prosvetno društvo Srce, Posojilnica Bank ter Slovenska lista v občinskem svetu. Slovenska narodna skupnost se lahko razvija samo, če je gospodarsko močna, kulturno zavedna in politično razgledana ter neodvisna.´ Dodal bi še, da vse to velja, če je izobražena v svojem slovenskem maternem jeziku.«
Poimensko je Kramer posebej omenil predsednike Janeza Šumaha, Luko Sienčnika, Rudija Vouka st., Martina Wastla st., Petra Moharja, Jakeja Potočnika, Tineta Wastla ml., Andreja Sturma in Borisa Sturma, a tudi nekdanjega tajnika Martina Pandla in današnjo predsednico Gitti Neuwersch, rojeno Pasterk, prvo žensko na čelu društva, ki je moderirala večer. »Vidnost naše identitete in pogum političnih zastopnikov je prišla do izraza leta 2025, ko je večina, 15:8, v občinskem svetu glasovala za dodatne dvojezične krajevne oznake v petih krajih.« Častne listine so prejeli mandatarji Wolfgang Stefitz (SPÖ), Andreas Kutej (ÖVP) in Nadja Kramer (Team Kramer).
Društvu so na odru čestitali slovenski veleposlanik na Dunaju Marko Štucin, državna sekretarka Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, župan Wolfgang Stefitz, poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuchling, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko, predsednik Zveze slovenskih organizacij Florijan Wieser in predsednik Enotne liste Gabriel Hribar.
Iz rubrike Galerije preberite tudi