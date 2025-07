SPD Dobrač je vabilo na koncert in branje: Vigredno pri Gamsu

Ob lepem vigrednem popoldnevu je v nedeljo, 25. maja, navdušena publika prisluhnila petju treh zborov in že tradicionalnemu branju besedne ustvarjalke Mili Hrobath. Iz svoje zbirke »Vedno znova – Immer wieder« je pesnica brala v obeh jezikih in s tem znala opisati občutke življenja v nekaj besedah. Nastopili so Gailtaler Wildsänger, Mešani cerkveni zbor župnije Jesenice in Ženski pevski zbor Trta. Šestčlanska ekipa Gailtaler Wildsänger pod vodstvom Seppija Zimmermanna iz Blač je podala kar nekaj pesmi predvsem v slovenskem ziljskem narečju in dokazala željo za ohranitev slovenske kulturne dediščine na območju spodnje Ziljske doline.Mešani cerkveni zbor župnije Jesenice pod vodstvom Eme Kerenc je vsekakor prepričal z ubranimi, predvsem cerkvenimi pesmimi in zaključil nastop s poskočnim in navdušujočim »V hribih se dela dan, v hribih žari ...«. Ženski pevski zbor Trta iz Žitare vasi pod vodstvom Helene Boškin-Gregorn na visoki pevski ravni je očaral številne poslušalce. V družabnem razpoloženju nastopajočih ter članov in prijateljev društva je lep popoldan na Ločilu izzvenel ob prepevanju v večernih urah.