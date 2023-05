Slovensko kulturno društvo Globasnica je praznovalo 120. obletnico obstoja

Slovensko kulturno društvo Globasnica je v soboto, 6. maja, praznovalo 120. obletnico obstoja. V do zadnjega mesta zasedeni Šteklovi dvorani v Globasnici sta poslušalke in poslušalce navdušila društveni zbor Peca pod vodstvom Petre Straunik in otroški zbor Živ-Žav pod vodstvom Angelike Burkhardt, Simone Markitz in Julije Hudl. Kot gostje koncerta so na oder stopili učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške (Katarina Sima, Simon Lampichler, Dunja Gregorič in Jona Sadjak) ter Kvintet Donet (Martin Kušej, Samo Müller, Manfred Krainz, Branko Hudl in Marko Kumer). Skozi večer je samozavestno vodil moderatorski duo Niko Markitz in Mirjam Hudl. Več lahko preberete v Novicah.