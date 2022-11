Slovensko kulturno društvo Celovec je 1. julija 1953 ustanovil slovenski priseljenec Karel Rojšek. Kulturnemu delu so se člani posvečali že pred ustanovitvijo društva od leta 1951 naprej. Predali so se predvsem gledališkemu ustvarjanju. Društvo je prirejalo kulturne večere, izlete in se povezovalo z ostalimi slovenskimi skupinami. Ker niso imeli svojih prostorov, so igrali predvsem v Marijanišču in v Kolpingovi dvorani. Vaje pa so imeli večkrat pri gledališčnikih doma.

Od leta 2020 je predsednica društva ustanoviteljeva pravnukinja in kulturna delavka Natalija Hartmann, pred njo pa je več kot 30 let društvo požrtvovalno vodil Tomo Millonig.

Kako je z društvom po 70 letih?

Natalija Hartmann: Zgodovina se ponavlja, med korono so lutkarji spet vadili doma, saj društvenih prostorov še vedno nimamo. To žal otežuje naše društveno življenje, saj nimamo prostora, kjer bi se lahko redno srečevali, krepili vezi med društveniki in pripravljali prireditve. Vseeno letno poskrbimo za pr. štiri prireditve. Že dolgo sodelujemo z Mohorjevo, ki ima primerne prostore, v katerih lahko uprizorimo svoje kulturne prireditve. Imeli smo nekaj prireditev pod geslom »Klasika sreča literaturo«, seveda pa včasih v Celovec povabimo tudi gostujoče domače gledališke skupine. Naša stalnica je lutkarstvo, ki ima pri nas več kot 30-letno tradicijo. V naši lutkarski skupini Mladi Celovčani sodelujejo zelo aktivni člani v starosti med šest in osemnajst let. Z lansko predstavo »Mala čarovnica« so nastopili kar trinajstkrat. Radi gostujejo v Italiji, predvsem pa v Sloveniji, kjer večkrat nastopajo po šolah, seveda pa tudi na Koroškem. Lutkovne skupine, ki so delovale v našem društvu, že več kot 30 let spremljata mentorja Breda in Tine Varl iz Slovenije, v zadnjem času predvsem Breda. Lahko rečemo, da je to mali lutkovni center, ki je pomembna šola za jezik, pa tudi šola za življenje. V zadnjih 32 letih smo uprizorili več kot 60 premier. Ponosni smo na uspešne nekdanje lutkarje, kot je npr. mlada režiserka Mira Stadler ali pa gledališka igralka Katarina Hartmann – obe sta ubrali profesionalno pot. Tudi sama sem se odločila za poklicno kulturno delo.

Natalija Hartmann, predsednica Slovenskega kulturnega društva Celovec

Kaj si želite za svoje društvo?

Imamo zelo prijetne društvenike, ki pa pogosto prihajajo s podeželja, kjer so že vključeni v svoje domače društvo in kamor se vračajo ob vikendih. Zato kulturne prireditve organiziramo med tednom. Kar si zares želim, pa je več mladih kulturnih navdušencev.

Kako boste praznovali 70-letni jubilej?

Pripravili bomo niz prireditev pod geslom »Pisan Celovec«, saj želimo pokazati, kje vse je slovenščina v Celovcu še prisotna. Sodelovali bomo s študentskim klubom, z Mohorjevo, s Hačkom, priredili razpravo s podžupanom Lojzetom Dolinarjem, kulturni večer v slovenskem gostišču, z ladjo bomo zapluli v jezero in si ogledali področje (nekdanje) slovenske poselitve, obiskali bomo Peršmanovo domačijo, maja nas bo obiskal Slovenski oktet itd. Vsak mesec bo na vrsti ena prireditev, prva bo že 17. novembra ob 20.00 z naslovom »Narodna skupnost sreča narodno skupnost«. Tedaj bodo Basbaritenori – to je skupina gradiščanskih Hrvatov – nastopili v prostorih »Kammerlichtspiele«. Niz prireditev se bo nadaljeval 1. decembra, ko bo na vrsti lutkovna predstava Krtek (18.30, Tischlerjeva dvorana).

Zaradi omejenega števila sedežev SKD Celovec naproša obiskovalke in obiskovalce za rezervacijo vstopnic. Tel.: 0664/ 9134806