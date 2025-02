Slovenski kulturni praznik v Ločah: Brali so iz družinskih literarnih zapisov

Michael Kristof Kranzelbinder

Iz knjige Antona Galloba sem bral pesmi zato, ker me je vprašal njegov sin, ki je moj dober prijatelj, in zelo vesel sem, da je pomislil name. Mislim, da so v delu Janeza Galloba dobro zapisane, v delu Antona Galloba pa v rimah opisane zgodbe, ki so se zgodile tukaj na Koroškem pred in med drugo svetovno vojno. Zame je vedno impresivno brati, kaj so v tem času vse prestali in kako so se znašli v tem času. S kakšnimi strahovi in nevarnostmi so morali živeti in jih prestajati. Ko to bereš, te popolnoma spreleti. Mislim, da so se take zgodbe dogajale tudi v drugih družinah. Moralo bi se pogledati, če imajo ljudje doma še kje kake zapise. Mislim, da je vsak zapisek iz teh časov pomemben in da jih ni nikoli ni preveč.