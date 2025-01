Slovenski kulturni praznik v domu Sodalitete: Svoboda v raznolikosti in pluralizmu

Časopisi, literatura, šole, zbori in gledališke predstave, to je bila duša in hrbtenica moje družine in vseh, ki so imeli to usodo. To jih je hranilo že od vseh začetkov v Vetrinju in Spittalu, nato skozi tri leta v taborišču v Italiji, ter skozi vsa desetletja v Argentini. Argentina je begunce odprto sprejela in jim nudila svobodo za ohranitev in gojenje njihove slovenske kulture in vrednot in jim dajala možnost za življenje v miru in napredku.