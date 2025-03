Slovenski inštitut: Slovenski kulturni praznik z Meino Schellander

»Izhodišče razstave je inštalacija Meine Schellander 'Einheitenfuge 1: Teil/Rest 1 – 18 mit Gegenstellwerk 1 – 19' (1982 do 1989), ki je bila tukaj prvič po 35 letih prikazana v celoti. Za ustvarjanje Meine Schellander je značilna stroga pozornost za razporeditev oblik v prostoru, to v enaki meri navdihujeta grajeno okolje in naravna pokrajina njene koroške domovine.« Tako je galerija predstavila njeno razstavo inštalacij, slik in objektov. V svojem opisu in poskusu interpretacije razstavljenih del – ena večjih razstav v zadnjem času je bila v koroškem Muzeju Liaunig leta 2024 – se je izpovedala tudi preko uporabljenih elementov, kot so les, pleksi steklo, tempera in papirnata kolaža. S pomočjo epizod iz življenja in ustvarjalnosti Meine ter ob kramljanju z navzočimi – mdr. tudi z domačini iz Bilčovsa – je bil ta prispevek zaokrožil Slovenski kulturni praznik na Dunaju.