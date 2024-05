Slavnostni koncert ob 50-letnici MePZ Podjuna iz Pliberka: O, Podjuna, kako si lepo zapela

Pravi glasbeni ognjemet so doživeli gostje jubilejnega koncerta mešanega pevskega zbora Podjuna, ki je bil minulo soboto v do zadnjega kotička napolnjenem kulturnem domu v Pliberku.

V preproste, a zelo elegantne nove temnozelene obleke so se ženske pevke MePZ Podjuna oblekle za koncert ob 50-letnici obstoja zbora. Vse drugo kot preprost in prava manifestacija zborovskega petja je bil ta nepozaben večer v pliberškem kulturnem domu. 37-članski zbor, ki ga že 20 let vodi Anja Kapun, je publiki predstavil svoj široki opus pevskega ustvarjanja. Samozavestno so zapeli 19 skladb več narodov v šestih jezikih. Za nekaj pesmi se je zbor razdelil na žensko in moško zasedbo, glasbeno pa je prireditev zaokrožil bend s Tončem Feinigom, Stefanom Thalerjem in z Miro Gregorič. Med poslušalci je bil prvi zborovodja Podjune Otto Wutte: »Na koncertu sem užival, poslovil sem se šele ob dvanajstih. Najbolj pomembno se mi zdi, da je zbor v dobrih rokah in da dobro funkcionira. Pravi ljudje so na kupu.Tako naprej!« Uspelega koncerta pa se je veselila tudi predsednica Podjune Janja Trap-Kert: »Ponosni smo, da se nam je tako posrečilo, vzdušje je bilo zelo prijetno. Seveda smo veseli, da je prišel tudi deželni glavar Peter Kaiser, a prav tako pomembni so nam vsi drugi poslušalci, ki redno obiskujejo naše prireditve.« Na koncertu je za dober ton poskrbel Danilo Katz, za režijo in oblikovanje odra je bila pristojna Milena Olip, Alexander Lomšek pa za lučno tehniko. Kdor ni mogel priti na koncert v Pliberk, lahko Podjuni prisluhne 17. 7. v okviru Carinthischer Sommer v Osojah, kjer bodo v dvorani Albana Berga nastopali z gradiščanskohrvaško skupino »Kolo Slavuj«.