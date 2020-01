Pliberk/Ravne na Koroškem Organizatorji abonmajskih predstav na Koroškem, Kulturni dom Pliberk, zavod ZKŠTM Ravne na Koroškem in Narodni dom Mežica ter občini Črna na Koroškem in Prevalje so združili moči in pripravili čezmejni Koroški abonma. Z njim želijo spodbuditi čezmejno obiskovanje gledaliških predstav in krepiti sodelovanje.

Na Koroškem ima na področju kulture čezmejno sodelovanje na pevskem področju že več kot polstoletno tradicijo v okviru revije Od Pliberka do Traberka. Hkrati občine in ustanove iz obeh držav že več let uspešno sodelujejo tudi v okviru skupnosti Geopark Karavanke, ki je z novim letom dobil novo organizacijsko obliko.

Ob vsem tem je že več let tlela tudi ideja o združevanju na gledališkem področju, ki so ga omenjene ustanove in občini zdaj uresničile pod okriljem čezmejnega projekta z imenom EUfutuR, podprtega z evropskimi sredstvi.

Sodelujoči so izbrali pet predstav, ki bodo v okviru abonmaja in za izven na ogled od 23. januarja do 16. maja v Kulturnem centru na Ravnah, v Narodnem domu Mežica, Kulturnem domu v Črni na Koroškem, Kulturnem domu Pliberk in Družbenem domu Prevalje. Gre za različne predstave profesionalnih in ljubiteljskih gledališč, ki so deloma že vključene tudi v druge abonmaje.

»Če ni skupnih ciljev, skupnih prireditev, potem tudi ni sodelovanja,« je v torek na predstavitveni novinarski konferenci na Ravnah na Koroškem povedal Milan Piko iz Kulturnega doma Pliberk. Prepričan je, da lahko meje presegamo samo tako, da se med seboj spoznavamo in sodelujemo.