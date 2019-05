Bilčovs Nedavno tega so v Bilčovsu odprli nov občinski urad v nekdanjih prostorih Posojilnice, od minulega petka naprej pa je gorjanska občina bogatejša še za izobraževalni center. Ljudsko šolo, sezidano leta 1980, so z dvainpolmilijonsko investicijo prenovili, jo termično sanirali in jo s prizidkom razširili še za otroški vrtec, ki je doslej bil doma v stari ljudski šoli. V novem izobraževalnem centru je tudi prostor za popoldansko oskrbo otrok, še naprej pa je v šolski avli tudi na voljo prireditvena dvorana.

Prav tam v avli so otroci iz ljudske šole in vrtca prejšnji petek s petjem in duhovitimi skeči oblikovali slovesnost ob uradnem prevzemu svoje ustanove. Župan Manfred Maierhofer je med gosti lahko pozdravil tudi deželnega glavarja Petra Kaiserja, ki je spomnil, da izobraževanje predšolske in šolske mladine pod skupno streho »omogoča medsebojno socialno in kreativno učenje.«

Prenovo in razširitev poslopja sta zasnovala arhitekta Gerhard Kopeinig in Anton Reichmann, z »vzorčno termično sanacijo« pa je po besedah poslovodje koroškega energetskega sklada Ingmarja Höbartha bilo mogoče privarčevati kar dve tretjini energije za ogrevanje. S fotovoltaično napravo na streho novi izobraževalni center pridela celo presežek električne energije.

Umetniško je poslopje opremila domača umetnica Meina Schellander, grafično podobo izobraževalnega centra pa je kot BLIB – Bildungszentrum Ludmannsdorf/ Izobraževalni center Bilčovs dvojezično zasnoval Peter Krivograd. Tudi sicer so napisi na izobraževalnem centru in v njem dosledno v obeh jezikih dežele Koroške.