V soboto, 29. junija, so se Šmihelčani zbrali v farni dvorani, da bi proslavili njeno svečano otvoritev po večletni prenovi celotne hiše. Skupaj so si ogledali kulturni program, uživali v glasbi, si ogledali novosti v stavbi in se družili na vrtu. Bilo je prijetno srečanje društvenikov z obiskovalci kulturnega doma.