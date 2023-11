V petek, 17. novembra, je na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu potekal sklepni dogodek projekta Mreža Alpe Jadran – M.A.J. 2023. Ministra Mateja Arčona je ob dnevu slovenske hrane spremljala prijetna družba proaktivnih mladih zamejskih Slovencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske, ki so se skozi leto vključili v različne aktivnosti v okviru tega projekta.

Platforma za povezovanje

Projekt M.A.J., ki je letos potekal že šesto leto, je bil zastavljen kot platforma za povezovanje mladih zamejskih Slovencev v regiji Alpe-Jadran. Namen projekta je ustvariti prostor za skupne projekte, izmenjavo idej ter priložnosti za medsebojno sodelovanje v skupni regiji.

Delo z mladimi je pomembno

Minister Arčon je ob sklepnem dogodku izrazil zadovoljstvo, poudaril pomembnost dela z mladimi ter izrazil prepričanje, da bo medsebojno povezovanje teh mladih posameznikov ključno za prihodnost. »Ti mladi se bodo nekoč srečevali na gospodarskih, kulturnih, športnih področjih. Ta izkušnja je neprecenljiva, saj jih povezuje in spodbuja ljubezen do matične domovine, ki je nedvomno skupna vsem,« je dejal minister.

Udeleženci letošnjega M.A.J.-a so se srečali spomladi v Porabju na Madžarskem, nadaljevali s programom septembra v Ziljski dolini v Avstriji in zaključili oktobra na Reki na Hrvaškem. Sklepni dogodek v Ljubljani je privabil skoraj 50 udeležencev, ki so se pridružili ministru Arčonu na tradicionalnem slovenskem zajtrku. Po zajtrku je udeležence čakal še ogled Državnega zbora ter obisk ljubljanskega gradu.

Zamejske organizacije iz štirih držav

Mrežo Alpe Jadran vodijo zamejske organizacije iz vseh štirih sosednjih držav – Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta ter Razvojna agencija slovenska krajina iz Madžarske. Finančno projekt podpira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Priložnost za spoznavanje

Projekt ponuja mladim vpogled v delovanje zamejskih struktur, izobraževalne možnosti in gospodarsko delovanje, hkrati pa je priložnost za medsebojno spoznavanje in razvoj idej ter veščin, ki so ključne za uspešno vključevanje v življenje in delo v Alpsko-jadranski regiji.