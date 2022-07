Slovensko kulturno društvo Jepa-Baško jezero letos obhaja stoletnico obstoja in organizira več jubilejnih kulturnih prireditev. 2. julija bo v Grajski areni Bekštanj (Burgarena Finkenstein) slavnostna prireditev, ki bo prava glasbena poslastica.

Že pred sto leti so zavedni Slovenci ob Baškem jezeru spoznali, da je treba obstoj slovenske besede in kulture v tržni občini Bekštanj spodbujati in ohranjati. Nastalo je Slovensko kulturno društvo Jepa-Baško jezero, ki že od vsega začetka v svoji občini povezuje slovensko narodno skupnost s kulturnim udejstvovanjem in izobraževanjem. Člani društva slovenščino in kulturo »živijo«, s tem pa ohranjajo jezikovno okolje za vse, ki cenijo prednosti večjezičnosti.

Anica Lesjak-Ressmann, ki že 33 let vodi kulturno društvo, nam je spomladi v intervjuju povedala, da je društvo dobro povezano s farno skupnostjo, z večjezičnim vrtcem Ringa raja, z ljudsko šolo v Ledincah ter s slovensko glasbeno šolo. »Pomembno je, da se povezujemo in se zavedamo pomembnosti kulturne rasti in jezikovne rabe v različnih okoljih, saj je naš jezik naša skrb.« Dodala je še: »Šola, kultura in cerkev se zelo trudijo, potruditi pa se moramo tudi posamezniki v vsakdanjem življenju.«

Slavnostna prireditev

SKD Jepa-Baško jezero bo stoletnico obstoja obeležilo 2. julija ob 19.30 s slavnostno prireditvijo v Grajski areni na Starem gradu v Bekštanju. Na prireditvi bo vidno bogastvo društvenih skupin, saj se bodo javnosti predstavili Moški pevski zbor Jepa-Baško jezero (ustanovljen leta 1957), Tamburaški ansambel Loče (ustanovljen leta 1977), skupina akzent (deluje od leta 1983), pa tudi otroška skupina JEPCA, mladinska igralska skupina ter mladi akzent. To pa še ni vse. Program večera bodo sooblikovali tudi Tonč Feinig& Edgar Unterkirchner, Trachtenkapelle Finkenstein, Slovenska glasbena šola na Koroškem ter priljubljena mlada koroška zasedba Popwal, ki funk, rock in akustične zvoke povezuje z besedili v koroškem narečju. Vse to je Koroška, vse to je tudi SKD Jepa-Baško jezero in vse to lahko skupaj doživimo na bekštanjskem Starem gradu!