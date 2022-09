Dve leti tradicionalnega žegnanja pod lipo pri globaškem farovžu ni bilo, toliko več ljudi se je letos odzvalo vabilu SKD Globasnica in skupaj preživelo prijeten popoldan.

Minulo nedeljo, 11. septembra, je bilo v Globasnici žegnanje. Cerkveni zbor pod vodstvom Veronike Stern je pevsko oblikoval sveto mašo. Sledila je procesija skozi vas, pri mašnem obredu so pomagali ministranti Leon, Marko in Lea Sadjak ter Matija in Darja Haschej. Sledilo je prijetno druženje pod lipo ob globaškem farovžu, kjer so številni gostje uživali ob domačih vižah muzikantov Tadeja, Nejca in Aneja. Za izvrstno pogostitev na žegnanju je poskrbelo slovensko kulturno društvo Globasnica. Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Peca pod vodstvom Petre Stravnik so zapeli nekaj pesmi. Predsednica SKD Globasnica Marija Markitz je v krajšem nagovoru pozdravila župnika Petra Stickra, župana Bernarda Sadovnika in podžupana Petra Huttra. Besede zahvale je izrekla vsem pridnim rokam, ki so na žegnanju skrbele za jed, pijačo in dobro pecivo ter pomagale pri pripravljanju in pospravljanju. Vse člane društva predsednica vabi na redni občni zbor, ki bo v soboto, 17. septembra, ob 18.30 v gostilni Juenna v Čepičah.

