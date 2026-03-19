SKD Globasnica: S pridnimi rokami obnovili farno dvorano 

Na občnem zboru so o delovanju društva v zadnjih treh letih in pol poročali tajnica Anka Jernej, blagajnik Danijel Gregorič in predsednica Marija Mar­kitz. Farno dvorano so obnovili s skromnimi sredstvi iz plebiscitnega daru (35.000 evrov), veliko dela pa so opravile pridne roke članov. Posodobili so električno napeljavo, prebelili prostore ter obnovili tla in oder. Najemniško pogodbo bodo leta 2027 ponovno podaljšali. Marija Markitz: »Dobro je, ker lahko svoje prireditve izvajamo tukaj, tudi koncert ob kulturnih dnevih, in nam ni treba vsega nositi v ljudsko šolo ali muzej. Dvorana pride prav tudi fari, ki jo lahko prav tako uporablja.«