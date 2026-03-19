SKD Globasnica: S pridnimi rokami obnovili farno dvorano 

Na občnem zboru so o delovanju društva v zadnjih treh letih in pol poročali tajnica Anka Jernej, blagajnik Danijel Gregorič in predsednica Marija Markitz. Farno dvorano so obnovili s skromnimi sredstvi iz plebiscitnega daru (35.000 evrov), veliko dela pa so opravile pridne roke članov. Posodobili so električno napeljavo, prebelili prostore ter obnovili tla in oder. Najemniško pogodbo bodo leta 2027 ponovno podaljšali. Marija Markitz: »Dobro je, ker lahko svoje prireditve izvajamo tukaj, tudi koncert ob kulturnih dnevih, in nam ni treba vsega nositi v ljudsko šolo ali muzej. Dvorana pride prav tudi fari, ki jo lahko prav tako uporablja.«
Večji projekti v preteklem obdobju so bili praznovanje 120-letnice društva leta 2023 ter 25-letnica Triviuma na Hemi leta 2025. Vsako leto so izvedli stalnice, kot so Podjunski ples, kulturni dnevi in žegnanje. Društvo je prisotno tudi s stojnico na farantu. Vsega skupaj so v pretekli dobi organizirali okoli 40 prireditev.
Pod okriljem SKD Globasnica deluje mešani pevski zbor Peca (vodi Petra Straunik). V Otroškem zboru ŽivŽav redno sodeluje 15 do 20 otrok. Zbor vodijo Julija Hudl, Simona Markitz in Angelika Burkhardt.
Na novo je nastal tudi mladinski zbor, ki ga vodi Anica Pasterk. »Pri mladinskem zboru trenutno sodeluje pet deklet, vsi mladi pa so prisrčno vabljeni, da se pridružijo,« pove Marija Markitz. Mladinski zbor boste lahko slišali na koncertu ob kulturnih dnevih 25. aprila. Po 25 oz. 34 letih delovanja v odboru sta iz njega izstopila Tevž Smrečnik in Rado Markitz, a bosta društvu še naprej pomagala. Na novo so se odboru pridružili Janez in Niko Markitz ter Aida Gregorič in Anica Pasterk.
Novi odbor SKD Globasnica sestavljajo predsednica Marija Markitz, podpredsednik Branko Hudl, tajnica Anka Jernej in njena namestnica Simona Markitz. Blagajnik je Danijel Gregorič, njegova namestnica pa Aida Gregorič. Pregledovalca računov sta Jožko Hudl in Peter Hutter. S KKZ je bil navzoč Martin Kuchling. Delo društva je pohvalil tudi globaški župan Bernard Sadovnik. Odbor šteje 18 članic in članov.
Letošnji globaški kulturni dnevi se bodo začeli 21. marca ob 10. uri s kuharskim tečajem v farni dvorani. Pripravljali bodo povitjanke in skutne nudeljne. Vse do 31. maja bo na sporedu kar 10 prireditev.
