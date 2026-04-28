Šentjurja jagat letos prvič pod okriljem UNESCO

28.4.2026 Loče Latschach am Faaker See
Običaj »Georgijagen/Šentjurja jagat« je bil 6. 11. 2025 vpisan v avstrijski Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Šego izvajajo na predvečer sv. Jurija, 22. 4., v občini Bekštanj ob Baškem jezeru in v okoliških občinah.
Skupina iz Loč

Običaj poteka v treh delih. Najprej se mladi zberejo ob pripravljenem ognjišču, kjer skupaj zanetijo šentjurjevski kres ter pokleknejo in zmolijo očenaš v slovenščini in nemščini. Nato se skupina odpravi v vas. Ob zvonjenju z zvonci in igranju na rogove obiskujejo hiše. Pred vsako hišo recitirajo šentjurjevsko pesem v nemščini ali slovenščini ali v obeh jezikih, z rogom pa pred tem simbolično zarišejo križ na vrata. Prebivalci jih za to obdarijo z različnimi darovi, kot so jajca, slanina ali denar. Pomemben del običaja je tudi igranje na živalske rogove, ki se ga mladi učijo že tedne pred praznikom. Na koncu se vrnejo v hišo vodje skupine, ki mu rečejo kapo, kjer iz zbranih darov pripravijo jed, imenovano »cvrtje«. To jed skupaj pojedo, preostale darove pa si razdelijo med seboj.

Pomemben del običaja je tudi igranje na živalske rogove.

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

