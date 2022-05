Gregorčičev življenjski opus sodi med klasiko slovenskega pesništva. Številne njegove pesmi so ponarodele in bile uglasbene. Poleg pesmi, ki opisujejo težo, ki jo je nosil zaradi svojega duhovniškega poklica, so se v narodni spomin zapisale tudi njegove številne domoljubne in socialne pesmi. Posvečal pa se je tudi občečloveškim temam in jih zlil v mehke rime. Zanj pa so tudi značilni številni opisi narave, ki se pozneje pogosto izkažejo kot simbolna govorica za notranje doživljanje človeka. Namen recitala je ohranjanje in obujanje te bogate dediščine, na kateri temelji tudi današnje kulturno ustvarjanje. Janko Krištof je župnik v Bilčovsu, dekan dekanije Borovlje in predsednik KKZ. S svojimi recitali hoče vzbujati čut za lepoto slovenske besede. Glasbeno ga tokrat spremlja Andrej Feinig, organist in učitelj klavirja in orgel, korepetitor.

Krstna izvedba bo 10. maja, ob 20. uri v farnem centru Bilčovs.

Pliberk: 11. maj, 20.00, Kulturni dom; Sele: 1. junij, 20.00, farna dvorana; Dobrla vas: 8. junij, 20.00, Kulturni dom; Zahomc: 10. junij, 20.00, Šiša; Sveče: 16. junij, 20.00, Einspielerjev center; Celovec: 22. junij, 20.00, Tischlerjeva dvorana