Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Šahovska novela navdušila Dunajčane

18.11.2025 Dunaj Wien Novice
Robert Hedenik navdušil na Dunaju.
Z leve: Herbert Seher (predsednik Slovenskega inštituta), Terezija Krušic-Sahiner (podpredsednica Slo. inštituta), Robert Hedenik, Herbert Kuhner, Aljaž Arih (SKICA), Stefan Reichmann; Foto: Lea Sahiner

V petek, 10. oktobra 2025, so v lepo napolnjeni dvorani Calasanza pri Piaristih na Dunaju uprizorili izjemno gledališko predstavo »Šahovska novela« po delu Stefana Zweiga. Dogodek sta v sodelovanju organizirala Slovenski inštitut na Dunaju in SKICA – Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji.

Vlogo in zgodbo je z izjemno predanostjo in občutkom za dramatiko odigral koroški igralec Robert Hedenik, ki se je na dolgo pot iz Koroške podal prav zato, da bi tudi dunajsko občinstvo navdušil s svojo interpretacijo tega literarnega klasika. Ob začetku dogodka je Herbert Seher z uvodnimi besedami pozdravil in orisal aktualnost dramskega dela in omenil zgodovinske prelomnice kot 80. obletnico konca 2. svetovne vojne ter vrnitev deportiranih slovenskih družin na Koroško. Ob koncu predstave se je Terezija Krušic-Sahiner v imenu organizatorjev prisrčno zahvalila Robertu Hedeniku in mu podarila knjigo – antologijo o »Sodobni slovenski poeziji« z osebnim posvetilom navzočega pisatelja, urednika in prevajalca prof. Herberta Kuhnerja, ki je kot Jud moral 1939 zapustiti Avstrijo.

Iz rubrike Kultura preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt