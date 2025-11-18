Šahovska novela navdušila Dunajčane

Vlogo in zgodbo je z izjemno predanostjo in občutkom za dramatiko odigral koroški igralec Robert Hedenik, ki se je na dolgo pot iz Koroške podal prav zato, da bi tudi dunajsko občinstvo navdušil s svojo interpretacijo tega literarnega klasika. Ob začetku dogodka je Herbert Seher z uvodnimi besedami pozdravil in orisal aktualnost dramskega dela in omenil zgodovinske prelomnice kot 80. obletnico konca 2. svetovne vojne ter vrnitev deportiranih slovenskih družin na Koroško. Ob koncu predstave se je Terezija Krušic-Sahiner v imenu organizatorjev prisrčno zahvalila Robertu Hedeniku in mu podarila knjigo – antologijo o »Sodobni slovenski poeziji« z osebnim posvetilom navzočega pisatelja, urednika in prevajalca prof. Herberta Kuhnerja, ki je kot Jud moral 1939 zapustiti Avstrijo.