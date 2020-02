Reka Stare melodije in še nenatisnjena knjiga so vsebinsko oblikovale letošnjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku v rožeškem okrožju.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku pri Primku na Reki je bila minulo soboto nekaj posebnega. Zato, ker so predstavili knjigo, ki je še ni. Oziroma, ki je že napisana. Ki je že povsem nared, le v tiskarno še ni zašla – in iz nje prišla. Bo pa, kakor je slišati, prav kmalu. Mogoče celo že to vigred. In po prvih, na proslavi slišanih odlomkih, utegne zbuditi še precej zanimanja.

Radovedni na napovedano knjigo … Kulturno društvo Peter Markovič iz Rožeka je tokrat na proslavo k Primku povabilo, kakor vselej, nekoga iz glasbenega in še koga iz literarnega sveta. Na citre je igrala Tanja Klačnik, doma iz Podgorij pri Slovenj Gradcu, medtem pa že dobro vključena tudi v tostransko koroško slovensko družbo, saj že več let študira na celovškem konservatoriju, sedaj imenovanem Zasebna univerza Gustava Mahlerja. Lani je z odliko opravila prvo diplomo iz citer in iz solo petja, študij solo petja pavCelovcunadaljujezadosegoše druge umetniške diplome. Melodij iz filmov Cvetje v jeseni in iz povojne špijonske kriminalke Tretji človek prav tako ni manjkalo kakor domačih napevov.



»Z velikim rešpektom,« kot se je sam

izrazil, je pred publiko stopil Vincenc Gotthardt, saj je novinar cerkvenega tednika tokrat zamenjal strani. Ni bil on, ki je poročal, pač pa je publiki predstavil odlomke iz svojega romana Na drugem koncu sveta, ki je, kakor že zapisano, tik pred izidom. V knjigi gre, kot je dejal, »tudi za vodo. Za vodo doma in po svetu. Za reke in jezera tukaj in za morje tam. Gre tudi za ribe doma in ribe v morju. To je kulisa, v kateri se vse dogaja. Predvsem pa gre v knjigi za namišljeno predstavo, da lahko kdo iz kakšne zakotne vasi s svojim delom postane eden najpomembnejših na svetu. Glavnemu junaku v knjigi je to uspelo. Seveda ima majhen problem: doma njegovega uspeha ne vidijo.« Sicer pa gre v knjigi tudi za kulturo in nekulturo na umetniškem trgu, za težavno prebijanje mladih umetnikov, pa še kar nekaj Koroške se tudi najde v njej.

Majhnemu društvu KD Peter Markovič pod vodstvom »idejnega vrelca« Franca Kattniga leto za letom uspe pripraviti eno najbolj zanimivih proslav ob kulturnem prazniku, po navadi z uveljavljenimi literati, kot so Drago Jančar, Niko Grafenauer ali lani Tone Partljič. Tokrat so vzbudili literarni apetit za še neobjavljeno delo. Čakamo. Že malo nestrpno