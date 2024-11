Redni občni zbor SPD Srce v Dobrli vasi: SPD Srce ima odslej mladinsko sekcijo

»Od vsega začetka je bila v ospredju mladinska in otroška dejavnost,« pravi Brigitte Neuwersch, predsedica Slovenskega prosvetnega društva Srce iz Dobrle vasi. V odboru, ki ga poleg nje sestavljajo še podpredsednik Igor Woschitz, tajnik Rudi Kontschitsch, namestnik tajnika David Kontschitsch, blagajničarka Rosana Pucher, namestnica blagajničarke Veronika Sienčnik, odborniki Benedikt Pototschnig, Stefan Lesjak, Tanja Kramer, nadzorni odbor in preglednika računov Rudi Vouk, Stanko Gregorič in častni predsednik Štefan Kramer. Na rednem občnem zboru so uvedli v društvu tudi mladinsko sekcijo, ki jo sestavljajo David Kontschitsch, Christian Eneas Sienčnik, Stefan Neuwersch in David Lesjak. Neuwersch pravi, da so vsi ti mladi že od otroštva pri društvu in so že v zadnjih letih sooblikovali njegovo delovanje, sedaj pa so v njem tudi uradno dobili funkcijo. Od zadnjega občnega zbora leta 2021 do danes so speljali skupaj 180 prireditev, uspelo jim je popravilo strehe s pomočjo plebiscitnega daru, uresničili so mladinsko sobo in uredili knjižnico. Med cilji za prihodnost pa navajajo 120. obletnico društva leta 2026, željo o turneji po Argentini istega leta, v sklopu projekta Slovenščina v družini izdajo zgoščenke pravljic v domačem narečju v Dobrli vasi in okolici ter tudi osenčenje hodnika, ogrevanje in klimatske naprave v kulturni dvorani.