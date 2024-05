Daniel Wutti se bori proti »enostranski, enodimenzionalni in izključujoči« kulturi spomina. Od 9. maja naprej vabi v Borovlje na razstavo o partizanskemu spomeniku pri Peršmanu, ki je bil prvotno postavljen v Šentrupertu pri Velikovcu in bil leta 1953 razstreljen. Danes je spomenik dvodelen, podstavek stoji v Šentrupertu, skulptura pa pri Peršmanu.

Spomin na partizane in na osmi ter deveti maj je v primerjavi z desetim oktobrom na Koroškem zelo marginaliziran, pravi znanstvenik Daniel Wutti, ki mu je mestna občina Borovlje malo pred 10. oktobrom 2022 na pločnik pred njegovo zasebno hišo v Kindergartengasse 5 v Borovljah postavila spominsko ploščo v nemškem jeziku z besedilom »V tej hiši je bilo 10. oktobra 1920 glasovanje o svobodi Koroške«. Wutti je tedaj ploščo občine kontekstualiziral z dodatno ploščo na kateri je mdr. zapisal, da v hiši ni potekalo glasovanje o »svobodi Koroške«, temveč plebiscit o državni pripadnosti južne Koroške. Eno se fokusira, drugo se pozabi, poudarja Wutti. Pri plošči pred njegovo zasebno hišo ga moti, da ni dvojezična, pa tudi, da se uporablja pojem »Freiheit«, torej svoboda, ki je, kot pravi, v povezavi s plebiscitom zmeraj bil nemškonacionalno geslo. Wutti opozarja, da se pozabi na številne Slovence, ki so izgubili službe ali morali zbežati, med njimi tudi več boroveljskih puškarjev z družinami.

Daniel Wutti

FOTO: PH KÄRNTEN

Razstava »Kdo se spominja partizank in partizanov?« v Kindergartengasse bo na ogled vsaj dva meseca, pravi Wutti. Bila je že na ogled v Šentrupertu in pri Peršmanu. Zgodovina partizanskega spomenika je primer za to, kako se je v preteklosti ravnalo s »problematičnimi« določenimi skupinami in nezaželjenimi spomeniki, pravi Wutti in dodaja, da spominska plošča o plebiscitu spada med današnja problematična spominska obeležja, kot sta spominski plošči Steinacherju ali Lemischu.