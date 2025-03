Razstava o narodnem voditelju Jošku Tischlerju: Zaslužni oče Slovenske gimnazije

Razstava na desetih panelih predstavlja Tischlerjevo mladost v občini Škocjan, njegovo vodenje Slovenske prosvetne zveze, premestitev v Bregenz in konec nacionalsocialistične vladavine, povojni optimizem in politično stvarnost, ignoranco velesil in nacionalistične pritiske, Tischlerjevo ustanovitev Narodnega sveta koroških Slovencev in Slovenske gimnazije, razočaranja v drugi republiki in njegovo zadnjo vrnitev v politiko.