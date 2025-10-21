Radišani na ogledu razstave

Ob ogledu so spoznavali kraje terorja in grozot, ki so jih zagrešili koroški nacisti, ter odkrivali manj znane plati zgodovine naše dežele. Na popisu zavednih koroških Slovencev pa so mnogi našli svoje prednike, ki so bili leta 1942 izseljeni.
SPD Radiše je za razstavo prijazno posodilo bronasto skulpturo »Baklonosec«, delo hrvaško-avstrijskega kiparja Marijana Matijevića. Po zaključku razstave bo skulptura verjetno nadaljevala svojo pot in poiskala novo primerno prebivališče – po 46 letih bivanja v kleti se je namreč simbolično odločila za »vstop na svobodo«.
