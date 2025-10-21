Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Radišani na ogledu razstave

21.10.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Enaindvajset članic in članov Slovenskega prosvetnega društva Radiše si je pod vodstvom Sare Pan iz Koroškega muzeja v Celovcu ogledalo razstavo »Hinschaun! Poglejmo. Koroška in nacionalsocializem«.

Ob ogledu so spoznavali kraje terorja in grozot, ki so jih zagrešili koroški nacisti, ter odkrivali manj znane plati zgodovine naše dežele. Na popisu zavednih koroških Slovencev pa so mnogi našli svoje prednike, ki so bili leta 1942 izseljeni.

SPD Radiše je za razstavo prijazno posodilo bronasto skulpturo »Baklonosec«, delo hrvaško-avstrijskega kiparja Marijana Matijevića. Po zaključku razstave bo skulptura verjetno nadaljevala svojo pot in poiskala novo primerno prebivališče – po 46 letih bivanja v kleti se je namreč simbolično odločila za »vstop na svobodo«.

Iz rubrike Kultura preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt