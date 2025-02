Proračuna za leto 2025 ni: Kulturniki se borijo za obstoj

Natalija Hartmann (33)

ustanoviteljica Teatra KuKuKK, pisarniška vodja pri Kammerlichtspiele ter predsednica SKD Celovec: Nimamo nobenega zagotovila, kako bo letos s subvencijami, ki smo jih doslej vsako leto prejemali od dežele in mesta Celovec. Točne informacije naj bi prejeli šele junija, kar je katastrofa, saj se letni program ponavadi načrtuje leto in pol prej in se ga ne da narediti v enem tednu. V Teatru KuKuKK letno prirejamo štiri produkcije, vendar smo morali zaradi negotovosti finančne podpore eno odpovedati, ena pa je še pod vprašajem. Obe produkciji za otroke pa bomo gotovo izvedli, čeprav pri otroških predstavah skorajda greš v minus, ker so karte zelo poceni. A nam je zelo pomembno, da so cene dostopne, saj je zanimanje veliko, šole in vrtci zelo radi pridejo gledat. Zato iščemo sponzorje in podporo privatnikov ter ljubiteljev kulture. Tudi Kammerlichtspiele veliko prispevajo h koroški kulturni sceni – lani nas je obiskalo več kot 6000 otrok iz Koroške in že letos januarja nad 1000 šolarjev. Letno imamo 160 prireditev in okrog 350 umetnikov in umetnic. Ukinitev tega bi bila velika izguba za kulturno življenje. Poleg tega sta kultura in ekonomija v simbiozi – kulturni dogodki so zelo dobičkonosni tudi za gastronomijo in ekonomijo mesta.