Projekt o kulturi spominjanja na LŠ Pliberk: V ljudski šoli o boleči zgodovini

Na vsak način je naša naloga, da o tem govorimo in da to dajemo naprej. Moj ded Jožef Partl je bil v taborišču učitelj, ker je znal dobro pisati in brati. Otroke je naučil pesem »Valossn« a jo malo spremenil in dodal frazo »ka hamat hob i«. To je izvedel vodja taborišča in deda so vrgli v zapor. Na srečo je ostal v zaporu v Eichstättu in ni prišel v Auschwitz. Ko so ga izpustili, ni smel več biti učitelj, delati je moral v tovarni, kot tudi babca, kot sem pravila babici. Otroci so bili medtem sami v taborišču in oče je večkrat pobegnil in šel k mami v tovarno. Pripovedovala sem tudi, da je neka ženska v Nemčiji hotela posvojiti mojega očeta, ker je staršem rekla, da družina itak ne bo preživela. A babca se je odločila proti.