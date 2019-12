Celovec Med 2011 in 2019 je pri projektu ISKRICA nastalo nad 120 kratkih filmov. Vsega skupaj je v filmih sodelovalo do 500 različnih igralcev. 2020 ISKRICE ne bo. Nadaljevanje projekta pa še ni zagotovljeno.

Dvanajst kratkih filmov je bilo publiki predstavljenih na prireditvi ISKRICA*posneto v petek, 13. decembra, v celovškem CineCity. Pri kratkih filmih je letos sodelovalo 90 mladincev, vsega skupaj pa do 500 različnih igralcev, večinoma iz Slovenske gimnazije. Poleg vodje projekta in mentorja Mihe Dolinška je letos kot mentor še pomagal Milan Urbajs.

Projekt je prava uspešnica in gotovo je prerasla vsa pričakovanja. Je pa tudi logično nadaljevanje tega, kar se je začelo s 34-delno nanizanko za otroke Mihec in Maja v letu 2007. Sledila je mladinska 9-delna nadaljevanka Nepozabno poletje. Kot pravi Dolinšek, je Iskrica nastala z namenom, da se pridobijo kadri za bodoče filmske projekte. »Mladino je treba resno vzeti, drugače takšen uspeh ni možen.« Kakor prejšna leta projekta brez številnih pomočnikov in sponzorjev ne bi bilo možno izvesti.

Filmi so uspešni tudi na spletu in imajo do 150.000 ogledov in to brez vsakršne reklame, kot poudarja Dolinšek. Filme letošnje Iskrice bodo predvidoma objavili za Novo leto.

Nadaljevanje Iskrice pa ostaja odprto, že v vabilu na letošnjo predstavitev so pisali, da gre za predvidoma zadnjo predstavo. Vzrok ni, kakor ponavadi, manjkajoči denar, temveč želja po več podpori: »Osem let sem prosil, če smem snemati – zdaj bi bilo dobro, če bi si šola nadaljevanje tudi sama želela. Želim si, da bi se jasno izrekli za projekt in tudi za njim stali. Želim si tudi večjo podporo profesorjev. Ne za šolo, za življenje se učiš, smo včasih rekli, zdaj pa, kot je videti, samo še za centralno maturo. Da si dijaki želijo nadaljevanje, leži na dlani. Tisti ki so že tretjič sodelovali, so bili zelo potrti, ko so slišali, da nadaljevanja verjetno ne bo.«

Kot pravi Dolinšek pa je projekt Iskrica velikokrat pospeševal tudi najslabše dijake v razredih, ki so naenkrat bili v sredini: »Mnogokrat smo potegnili tiste šolarje iz zadnje klopi v prvo klop.