Maja leta 2021 je bil postavljen online video esej »Fluid Identities« avtorice Ute Liepold in njen »Theater Wolkenflug«: fluididentities.at. S tem je v omrežju sprožila proces, v katerem je doslej sodelovalo že več kot 80 oseb, ki so se z lastnimi besedili in performansi postavili pred kamero in govorili o jeziku, identiteti, izvoru, odseljevanju in vračanju domov. Rezultat je interdisciplinarni besedilni in filmski komentar o konstrukcijah identitete s poudarkom na dvojezičnosti.

Projekt FLUID IDENTITIES – YOUNG razvija ta proces z otroki in mladinci iz slovenskega konteksta. Svoj nastop oblikujejo sami in pred kamero v slovenskem in nemškem jeziku govorijo o jeziku, identiteti, izvoru in pripadnosti. Osnovo projekta tvori sodelovanje z vsakoletnim literarnim natečajem »Pisana promlad« neprofitne privatne fundacije »Volbankova ustanova«.

Kot vsebinski in umetniški dodatek so v Celovcu v »Raum für Fotografie« pripravili delavnice za otroke in mladince/mladinke z umetniškim fotografom Gerhardom Maurerjem in pod umetniškim vodstvom Ute Liepold in Aleksandra Tolmaierja. Na podlagi vprašanj o jeziku in identiteti so otroci in mladinci razvili lastno fotografsko podobo, ki služi kot ozadje lastnega videoposnetka. Vsak teden na spletni strani objavljajo nove prispevke.