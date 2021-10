V dvorani Kammerlichtspiele na celovški Adlergasse 1 so ta teden poleg rednega programa začeli izvajati

zanimiv in pester spored. Mesečni program z naslovom FEM*JAM je skovala angažirana ekipa, ki jo sestavljajo

Sabine Kristof-Kranzelbinder, Natalija Hartmann, Alina Zeichen in Ali Rafati.

Povod za uresničitev programa, v katerem ženske prevzemajo glavne vloge kot glasbenice, pevke, raperke, igralke in kabaretistke, je bilo vprašanje, zakaj večji del nastopajočih glasbenih skupin sestoji iz moških glasbenikov. Iz samega spraševanja je nastala konkretna želja, da bi se moralo tu nekaj spremeniti. Nastal je raznolik program, ki nudi nekaj za vsakogar.

Sodelovanje v organizacijski ekipi je bilo izredno dobro, je v pogovoru pojasnila Alina Zeichen iz Kulturnega društva Barba. ki je povedala, da je bil odnos ves čas odprt in odkrit in da je celoten proces potekal antihierarhično in antiavtoritarno. Vsi in vse so lahko pri nastajanju programa povedali, kaj mislijo. Povečini pa so misli zahajale tako ali tako v isto smer in so se razlikovale le v majhnih detajlih, je opisala sodelovanje Sabine Kristof-Kranzelbinder ter dodala, da je delo potekalo zelo harmonično in konstruktivno.

»Za osebe, ki želijo podpirati ženske na odru. Za osebe, ki rade hodijo na koncerte in poslušajo dobro glasbo. Za osebe, ki bi rade videle nekaj, česar na Koroškem morebiti še niso videle.« Sabine Kristof-Kranzelbinder,

o tem za koga je FEM*JAM

Razlogov za obisk programa je več. Ponudba obsega raznolik program, ki nudi nekaj za vsak okus, saj združuje razne glasbene smeri ter druge umet­niške vložke. Publiki se predstavljajo izredne umetnice, katerim primanjkuje vidnosti. »Dejstvo je, da so ženske, ki so izredno nadarjene. Velikokrat jim manjka samo vidnost,« je poudarila Alina Zeichen in dodala, da so s prireditvenim nizom FEM*JAM pri izbiri programskih točk dodali le žarišče na ženske. O tem naj ne bi diskutirali, da je to antiseksistično ali profeministično, temveč zgolj z vidika, da imamo izredno dobre in kvalitetne ustvarjalke, ki spadajo na oder, da jih občinstvo spozna.

Glasbenica Alicia Edelweiss bo nastopala v soboto, 2. 10., ob 20. uri

Ker je to cel niz prireditev, se hkrati zviša njihova vidnost in prepoznavnost. Alina Zeichen opazuje korak naprej v mlajši generaciji, ki je doraščala v bolj enakopravnem sistemu. »Pri mladini je to avtomatizem. Mi imamo že leta #metoo ali #TimesUp. Tudi zakoni so dandanes že bolj jasni. Zdaj je samo še vprašanje prakse in tu rečem #Times­­Up.«

Korak v to smer je nedvomno mesečni program FEM*JAM, ki skuša privabiti čim več obiskovalk in obiskovalcev. »Upam, da pride čim več ljudi, da so umetnice vidne in tudi, da pridobijo na ugledu. Upamo, da se veliko umetniških ustvarjalk javi za naslednjo sezono in da se morda sestavi nov program za FEM*JAM,« je ob koncu pogovora želela Sabine Kristof-Kranzelbinder. Prireditveni niz naj ne bi ostal muha enodnevnica, temveč naj popestri tudi v naslednjih letih kulturno sceno na Koroškem.