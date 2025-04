Prireditve KKD bodo do 23. aprila: Koroški kulturni dnevi v Ljubljani

Koroške kulturne dneve v Ljubljani z dolgo tradicijo čezmejnega povezovanja med Koroško in Slovenijo skupno prirejajo Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva in Klub koroških Slovencev v Ljubljani ter Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza v Celovcu. Na odprtju so spregovorili predsednik DSAP Lovro Sodja, državna sekretarka na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar ter avstrijski veleposlanik v Ljubljani dr. Konrad Bühler, ki je uradno odprl cikel koroških prireditev v Ljubljani. Umetnika Karla Vouka je predstavila Nataša Vanja Stergar. Večer je glasbeno olepšal Kvartet Dobniško jezero. Sledi še več prireditev, KKD v Ljubljani se bodo zaključili s koncertom »Koroška pesem prek meja« 23. aprila 2025 v Cankarjevem domu.