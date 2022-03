Društveni popoldan SPD Radiše so društvenice in društveniki preživeli ob svežih poslasticah Leni in Vroni, ob glasbi Nužeja Wieserja in ob projekcijah starih, pa tudi novih fotografij, povezanih z Radišami. Manjkal ni niti kratki film Bankotrans.

Pod geslom Pester popoldan so se po pustnem praznovanju, ki je letos zaradi pandemije potekal v okrnjeni obliki, zopet sestale društvenice in društveniki SPD Radiše. V prostorih Kulturnega doma smo se najprej v pritličju posladkali in okrepčali s svežimi dobrotami, ki sta jih napekli Leni in Vroni. Nato se je dogajanje preselilo v prvo nadstropje v prireditveno dvorano, v kateri je pedagog Tomaž Ogris, ki je do leta 1999 predsedoval SPD Radiše, predstavljal stare in nove fotografije, povezane z nekdanjim in sedanjim življenjem na Radišah. Pri prepoznavanju oseb na starih črno-belih fotografijah mu je na pomoč priskočil Nužej Tolmaier, zadnji prejemnik Tischlerjeve nagrade, dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze in predsednik Narodopisnega društva Urban Jarnik. Goste v dvorani Kulturnega doma je pozdravil predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier, vesel, da po dolgem času pandemije pred seboj spet vidi polno dvorano društvenic in društvenikov.