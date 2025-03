V ta namen sta nastopila Hannes Achatz in Dietmar Pickl. Za glasbeno popestritev je bil zadolžen Trio Drava. Društvo je konec 80. let prejšnjega stoletja kupilo Cingelc in poslopje obnovilo. Seveda pa zob časa ni miroval, zato so bili potrebni razni ukrepi obnavljanja, na primer obnova tal. Vse to pa seveda brez finančnih sredstev ne gre. Dobrodelno branje je bilo torej podpora pri obnovi.