Prestolnica lutkarstva na Koroškem je že 26. v Šmihelu

Od torka, 13. oktobra, do četrtka, 15. oktobra bo farna dvorana v Šmihelu, glavno prizorišče festivala Cikl Cakl, gostila predvsem šolarje in otroke iz vrtcev v okraju Velikovec. »Te predstave so takoj razprodane, saj v šolah in vrtcih vedo, da ponujamo dobre produkcije. Ogledali si jih bodo otroci iz vrtcev Dobrla vas, iz Velikovca, iz Pliberka in iz Šmihela. Gostili bomo tudi šolarje iz Globasnice, Dobrle vasi, Šmihela, Sinče vasi in Božjega groba.« Kot pravi Kristina Trap-Jernej, je večina predstav v slovenskem jeziku, saj gre za to, da »pokažemo kulturo v slovenskem jeziku, da imajo dvojezični otroci priložnost videti gledališče za otroke iz Slovenije«.