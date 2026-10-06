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Prestolnica lutkarstva na Koroškem je že 26. v Šmihelu

6.10.2026 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Tomaž Verdev
S predstavo Cankar lutkovnega gledališča Maribor se je letos izjemoma v pliberškem kulturnem domu 6. oktobra pričel 26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Pri organizaciji festivala od vsega začetka pomaga 60-letna Kristina Trap-Jernej iz Dvora pri Šmihelu.
Kristina Trap-Jernej, članica organizacijske ekipe KPD Šmihel, ki pripravlja mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl.

Kot pravi, priprave za vsakoletni lutkovni festival tečejo »celo leto z ogledom predstav, ki pridejo v poštev za naš festival, pa tudi z usklajevanjem terminov, kar ni vedno enostavno«. »Recimo predstava Cankar lutkovega gledališča Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in umetniškim društvom Konj, s katero smo štartali letošnji festival. Ker gre za res odlično predstavo in so njeni ustvarjalci imeli na voljo samo ta termin, smo se odločili, da prej začnemo.«

Ponudba za šole in vrtce

Od torka, 13. oktobra, do četrtka, 15. oktobra bo farna dvorana v Šmihelu, glavno prizorišče festivala Cikl Cakl, gostila predvsem šolarje in otroke iz vrtcev v okraju Velikovec. »Te predstave so takoj razprodane, saj v šolah in vrtcih vedo, da ponujamo dobre produkcije. Ogledali si jih bodo otroci iz vrtcev Dobrla vas, iz Velikovca, iz Pliberka in iz Šmihela. Gostili bomo tudi šolarje iz Globasnice, Dobrle vasi, Šmihela, Sinče vasi in Božjega groba.« Kot pravi Kristina Trap-Jernej, je večina predstav v slovenskem jeziku, saj gre za to, da »pokažemo kulturo v slovenskem jeziku, da imajo dvojezični otroci priložnost videti gledališče za otroke iz Slovenije«. 

Za odrasle in družine         

V petek, 16. oktobra, se ob 20.30 festival Cikl Cakl posveča odraslim. Najprej s kamišibajem, japonsko umetnostjo pripovedovanja zgodb. Nato ob 21.30 sledi Kaleidoskop lutkovnega gledališča – filmski večer posebne vrste. »Animirane lutke so že več kot 100 let prisotne v filmu, za izbor animiranih filmov je odgovoren moj kolega Štefan Merkač,« dodaja Kristina Trap-Jernej. V soboto, 17. oktobra, ob 14. uri je na vrsti predstava za družine »Kacka und der Frühling«. Ob 15. uri sledi delavnica za izdelavo kamišibaja, ob 16. pa kamišibaj predstava za otroke. V nedeljo, 18. oktobra, ob 11. uri Cikl Cakl ponuja še eno predstavo za družine z naslovom »Korenčkov palček«. Z njo v Šmihelu gostuje Mini teater Ljubljana. 

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