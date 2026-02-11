Prešerna družba in Hafnerjev jubilej 

Njegov sodelavec in »pesniški kolega« Dominik Srienc se spominja njunega prvega srečanja na simpoziju o Petru Handkeju v Mürzzuschlagu leta 2012, kjer je Fabjan Hafner iskrivo predaval o odnosu do slovenščine. Dominik Srienc, pravi pisatelj, pesnik, prevajalec in raziskovalec literature, je Fabjana Hafnerja poznal osebno: »Bila sva kolega pesnika in pesnika kolega. Zelo težko bi se spomnil pesnika, ki bi bil tako odprt, tako prešeren, hkrati pa zagnan in dostopen tudi mlajšim pisateljicam in pisateljem. Dovolj bo že en sam primer – bil je prvi bralec mojega literarnega prvenca 'Tu je konec' in mi je, kot vedno, zagnano popravljal pesmi ter svetoval z iskrivimi, poznavalskimi komentarji.« Zato lahko prav Srienc, ki je poznal človeka za tančico poezije, potrdi Hafnerjev citat: »Jaz sem več poezije kot vse moje pesmi.« V svojem slikovitem govoru, ki mu ni manjkalo prešern(ov)e hudomušnosti in poetične igre z jezikom, je Srienc poudaril Hafnerjev bogat doprinos k literarnemu sožitju večjezičnosti in grajenju mostov med slovenščino in nemščino preko prevajalstva. Preplet poezije in prevajalstva je Hafner orisal z verzom iz svoje pesniške zbirke Indigo: »Pisanje poezije / je prevajanje / iz jezika, / ki ga / ni.«