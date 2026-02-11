Prešerna družba in Hafnerjev jubilej 

Navzoči so prisluhnili izbranim literarnim delom Franceta Prešerna, Fabjana Hafnerja in Srečka Kosovela, ki jih je recitirala Magda Kropiunig, njihovo uglasbeno poezijo pa sta mojstrsko izvedla baritonist Gabriel Lipuš in kitarist Janez Gregorič. Osrednja tema letošnje prireditve, ki so jo organizirali Društvo slovenskih pesnikov in pisateljev v Avstriji (DSPA), KKZ, SPZ in Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu, je bila poleg poklona največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu tudi otvoritev spominskega leta ob 60. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti Fabjana Hafnerja, ki se je v zgodovino in svetovno književnost zapisal s svojim nadvse plodovitim delom kot pesnik, pisatelj, prevajalec, raziskovalec na področju literature in velik poznavalec Prešernovega opusa.
Njegov sodelavec in »pesniški kolega« Dominik Srienc se spominja njunega prvega srečanja na simpoziju o Petru Handkeju v Mürzzuschlagu leta 2012, kjer je Fabjan Hafner iskrivo predaval o odnosu do slovenščine. Dominik Srienc, pravi pisatelj, pesnik, prevajalec in raziskovalec literature, je Fabjana Hafnerja poznal osebno: »Bila sva kolega pesnika in pesnika kolega. Zelo težko bi se spomnil pesnika, ki bi bil tako odprt, tako prešeren, hkrati pa zagnan in dostopen tudi mlajšim pisateljicam in pisateljem. Dovolj bo že en sam primer – bil je prvi bralec mojega literarnega prvenca 'Tu je konec' in mi je, kot vedno, zagnano popravljal pesmi ter svetoval z iskrivimi, poznavalskimi komentarji.« Zato lahko prav Srienc, ki je poznal človeka za tančico poezije, potrdi Hafnerjev citat: »Jaz sem več poezije kot vse moje pesmi.« V svojem slikovitem govoru, ki mu ni manjkalo prešern(ov)e hudomušnosti in poetične igre z jezikom, je Srienc poudaril Hafnerjev bogat doprinos k literarnemu sožitju večjezičnosti in grajenju mostov med slovenščino in nemščino preko prevajalstva. Preplet poezije in prevajalstva je Hafner orisal z verzom iz svoje pesniške zbirke Indigo: »Pisanje poezije / je prevajanje / iz jezika, / ki ga / ni.«
»[Fabjan Hafner] [...] je [bil] pesnik prostora, obrobja, dvojezične Koroške [...], prevajalec Florjana Lipuša in številnih drugih [...], izredni poznavatelj del Petra Handkeja, hkrati pa vpet v razsežnost evropskega prostora, presegal je meje državnosti, evropske toke poezije in umetnosti. [...] Bil je VEČ POEZIJE. [...] Imel se je za del literarnega življenja v Avstriji in večkrat izjavil, da piše 'avstrijsko književnost v slovenskem jeziku'. Hafner ni le pisal in objavljal svojih pesmi v slovenščini in nemščini, temveč jih je tudi sam prevajal v obe smeri,« je povedal Srienc ter poudaril, da se poezija sprehaja po tankem ledu, saj »deluje po nekapitalistični logiki in nima zagotovljenega občinstva« ter opozoril na njen pomen, ki zasluži mesto v vsakdanu in ne le enkrat na leto na kulturnih prireditvah. »Kultura v resnici ni nekaj, kar lahko odpremo ob sedmih zvečer in zapremo ob devetih. Kultura se dogaja – ali pa ne – vsak dan. In vprašanje, ki si ga je vredno zastaviti, ni, kaj kultura je, temveč, kaj z njo pravzaprav počnemo,« je publiko pozvala tudi predsednica DSPA, pesnica, glasbenica in učiteljica Amina Majetić.
