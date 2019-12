Loče Veliko je bilo veselje pri nedeljski maši v farni cerkvi sv. Urha v Ločah ob Baškem jezeru, ko se je izvedelo, da ba mašo vodil novi krški škof Jože Marketz. V svoji pridigi je navezal na novo nalogo, ki ga čaka, in omenil, da škof sam ne zmore vsega. Potrebno je sodelovanje nas vseh, da oblikujemo občestvo, ki živi iz evangelija in ima pogled obrnjen v prihodnost. Mašo je pevsko oblikoval domači cerkveni zbor, ki je po maši presenetil novega škofa s pevskim vložkom in knjigami o domači fari, saj je znano, da je Marketz velik ljubitelj knjig. Obilo božjega blagoslova za škofovsko službo!