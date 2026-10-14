Premiera v Selah: Okusni recepti z glasbo in plesom

Uvodoma v predstavi spoznamo, da ne starši ne stari starši otrokom ne dovolijo kuhati, vendar pa jim z veseljem prepustijo ročno pranje posode. Zato ponoči med spanjem otrok na sceno stopi Kuharica Uharica, ki jih prebudi in z magično pesmijo prestavi v svojo kuhinjo. V njej se bodo izpolnile otroške želje po kuhanju. Vsak recept iz kuharske knjige Kuharice Uharice je povezan s posebno pesmijo. S pomočjo pesmi, igre in domišlije otroci na prikupen in sproščen način spoznajo pripravo njim jedi, ki jih imajo radi, a brez pritiskov odraslih, obsedenih s čistočo in domnevnimi smrtnimi nevarnostmi, ki naj bi na otroke prežale v kuhinji. Glasba je tako kot besedilo delo Svetlane Makarovič, medtem ko je za plesne koreografije selske uprizoritve odgovoren Dušan Teropšič. Mentorica mlajše mladinske skupine gledališke šole KPD Planina Sele je učiteljica in pevka Anja Oraže. Mentorica je bila mladim igralkam v pomoč pri učenju in interpretaciji vse prej kot enostavnih songov v zelo različnih stilih, kot so različne jedi, ki jih po receptih Kuharice Uharice pri­pravijo otroci.