Premiera v Selah: Okusni recepti z glasbo in plesom

Avtorica glasbene pravljice Kuharica Uharica Svetlana Makarovič bi bila gotovo zadovoljna z uprizoritvijo v Selah 2. oktobra letos. Pod režijskim vodstvom Ane Ruter so članice mlajše mladinske skupine gledališke šole KPD Planina Sele v Farnem domu z igro, petjem in plesom navdušile občinstvo, posebej še otroke spredaj, ki jim je predstava v prvi vrsti tudi namenjena. Ponovitev Kuharice Uharice je na vrsti po maši v nedeljo, 11. oktobra, ob 9. uri.
Uvodoma v predstavi spoznamo, da ne starši ne stari starši otrokom ne dovolijo kuhati, vendar pa jim z veseljem prepustijo ročno pranje posode. Zato ponoči med spanjem otrok na sceno stopi Kuharica Uharica, ki jih prebudi in z magično pesmijo prestavi v svojo kuhinjo. V njej se bodo izpolnile otroške želje po kuhanju. Vsak recept iz kuharske knjige Kuharice Uharice je povezan s posebno pesmijo. S pomočjo pesmi, igre in domišlije otroci na prikupen in sproščen način spoznajo pripravo njim jedi, ki jih imajo radi, a brez pritiskov odraslih, obsedenih s čistočo in domnevnimi smrtnimi nevarnostmi, ki naj bi na otroke prežale v kuhinji. Glasba je tako kot besedilo delo Svetlane Makarovič, medtem ko je za plesne koreografije selske uprizoritve odgovoren Dušan Teropšič. Mentorica mlajše mladinske skupine gledališke šole KPD Planina Sele je učiteljica in pevka Anja Oraže. Mentorica je bila mladim igralkam v pomoč pri učenju in interpretaciji vse prej kot enostavnih songov v zelo različnih stilih, kot so različne jedi, ki jih po receptih Kuharice Uharice pripravijo otroci.
Posebej občudovanja vredno pri selski uprizoritvi Kuharice Uharice je, kako dobro se prav vse mlade igralke počutijo v svojih vlogah. Posebno pohvalo si zaslužijo razposajena Lara Dovjak v vlogi Darinke, prisrčno melanholična Mila Oraže v glavni vlogi Kuharice Uharice, ter Sanja Oraže v vlogi babice, ki svari pred smrtjo v kuhinji.
V predstavi nastopam v vlogi Kuharice Uharice, to je moja prva glavna vloga v petih letih, odkar sem začela igrati v naši gledališki šoli. Med pesmimi, ki smo jih zapele, mi je najljubši Biskvitni tango, v resničnem življenju pa najraje jem palačinke oziroma palalalačinke, kot jih Darinka imenuje v predstavi. Pojem pri mladinskem zboru Sele, hodim na Slovensko gimnazijo, trenirala sem tudi nogomet, a sem prenehala s tem.
V predstavi nastopam v vlogi Lize, ki s pomočjo Kuharice Uharice pripravi prvoaprilsko čorbo, sicer pa imam zelo rada biskvit. Pred Ano Ruter je naše predstave režirala Alenka Hain, s koreografom Dušanom Teropšičem smo sodelovali že lani pri predstavi Pravljica po naše. Posebej všeč pri Kuharici Uharici so mi plesne točke, saj tudi sama treniram ples v Celovcu pri Dance Industry. Pojem tudi v mladinskem zboru Sele, hodim pa na Slovensko gimnazijo. Sama znam speči marmorni kolač.
To je zame peta predstava z mlajšo mladinsko skupino naše gledališke šole, v njej igram vlogo Darinke. Posebej všeč mi je bila lanska predstava Pravljica po naše, a sem zelo uživala tudi v Kuharici Uharici. Med pesmimi oziroma recepti mi je bil najbolj všeč Biskvitni tango, najtežja pa mi je bila pesem Jagode. Za predstavo Kuharica Uharica smo začele vaditi med počitnicami julija letos. Poleg igranja so moji konjički hokej na ledu, ki ga treniram v Borovljah, prepevanje v mladinskem zboru v Selah in branje, najraje pa na krožniku vidim palalalačinke in burger.
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