Tudi letošnji pustni kabaret pliberške KIB (Kulturinitiative Bleiburg) je bilo čudovito doživetje. Prav tako ni manjkalo ironičnih pripomb na (kapelško) občinsko politiko.

Pliberk Pliberški pustni kabaret pod vodstvom Philippa Hain­­za velja za najbolj kakovostno pustno prireditev na Koroškem. Odlikujejo ga odlični igralci, duhoviti teksti, profesionalna režija (Johanna Hainz) in čudovit orkester. Ob tem ne gre pozabiti številnih pomagačev, ki delajo za kulisami, od tehnike, kostumov in maske pa do organizacije predprodaje. Vse izvajalce imen­­­­­sko našteti je nemogoče, več kot 60 jih je vključenih v ta projekt, ki ga organizira kulturna iniciativa KIB (Kulturinitiative Bleiburg) s predsednikom Arthurjem Ottowitzem na čelu.

Pa sem se takoj spomnil svojega starega očeta. Nekoč mi je rekel: če položiš svoje levo uho čisto rahlo na vročo štedilnikovo ploščo, lahko celo vohaš, kako neumen si. Hermann Enzi -Gospod Charli

Letošnji pustni kabaret je bil za razliko do prejšnjih let tudi bolj političen, upoštevajoč pač aktualne dogodke na deželni, regionalni in državni ravni. Lok je segal od gozdne razstave v celovškem stadionu (For Forest) in Ibize pa do dolgega čakanja na novega krškega škofa ter finančnih težav, v katerih se je znašla občina Železna Kapla (povezovalni tekst je napisal bivši režiser Michael Stöckl). Kljub temu niso nastradali zabavni prispevki, v katerih so bile v ospredju razne človeške šibkosti, zlasti še, ko je Charli (Hermann Enzi) čudovito odigral svojo vlogo. Pa še to: tudi Novice in Pliberöki časopis/ Bleiburger Zeitung sta bila omenjena in s tem dobila svoje potrdilo.

Skratka, bilo je čudovito. Vsa čast prirediteljem!













Schlussoper Železna

I bin da Hribar – dober dan.

Und in Železna podžupan.

Des wos i heite eich bericht,

preklet, das is a blede G`schicht.

Bama liegen noch im Groben,

wal Tornado wir g`habt hoben.

No, auf slowenisch: hurikan

üba Paulitschsattel kam.

Um den Schaden minimieren,

wollten wir a Geld lukrieren.

No, beim Lond, beim Kaiser Ate,

der jo is der Londes Tate.

Ontrog war čist kompliziert

und občina komplett verwirrt,

d`rum homma mir noch holbe Jahr

dann ausgefillt den Formular.

Wal in Železna gibt`s ka Eile,

weil guter Ding, dos braucht ja Weile.

Und wie mir fertig warn čist fein,

da Smrtnik Jože ladet ein

in a gostilna pipi fein,

wo wir dann haben unverdrossen

diesen Ontrog dann begossen.

Die Zeit vageht schnell wie noch nie,

moj duši, wo is die Marie?

Donn kumma d`rauf, hudič preklet,

warum do gor nix weita geht.

Madonce, das war gar ka Hetz,

wir ruafen on in Celovec,

und Kaiser`s Sekretär ganz locka,

der sagt zu uns, der blede Tocka:

Ich finde hier in meinem Stapel

kan Ontrog von Železna Kappel.

Donn kumma drauf, a so a Kas,

schen formuliert – a fester Schaß,

i kon mi drüber sehr erregen,

der Fehler ist bei uns gelegen

vor lauter Feiern, Trinken, Essen

hom wir auf abschicken vagessen.

.

Mir hat es aufgstellt letzte Hoore,

das Land hat gschickt jetzt Kontrollore.

Wal Smrtnik Angst hat ghobt vur Leite,

war ich statt ihm in Kärnten Heite.

A hobts mi gsegn? Meiner Seel,

I bin da Hribar Gabriel.

Srečno!

Philipp Hainz – FIPO