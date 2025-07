Praznik petja pod lipo

V senci stoletne lipe je plajberški otroški zbor, vodi ga Andreja Wieser, začel koncert z venčkom slovenskih pesmi. Sledil je nastop Komornega zbora Borovlje, vodi Roman Verdel. Pod vodstvom Kristijana Lausseggerja pa so peli skupina Vrtačaklong, Vokalna skupina in Moški zbor, vsi iz Slovenjega Plajberka, ter Moški zbor Bilka iz Bilčovsa. Vsi zbori so se odlikovali z izbranim sporedom ter visoko kakovostjo. Predvsem solistični vložki so navdušili številno občinstvo. Prireditelja sta bila SPD Borovlje in Vrtača.