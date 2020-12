Kljub koroni so imeli tisoče poslušalcev

Suha Tudi Oktet Suha je letos moral sprejeti boleče omejitve v svojem delovanju in pevskem ustvarjanju. Več kot ducat že načrtovanih koncertov na Koroškem, Štajerskem, na Dunaju in v Sloveniji so morali odpovedati. Tudi znanega mednarodnega Festivala Suha-Dravograd prvič po 27. letih niso mogli izpeljati, rednih pevskih vaj zaradi veljavnih ukrepov proti virusu ni bilo. Kljub vsem težavam se suški pevci, ki so letos dobili novega umtetniškega vodjo Iztoka Kacena, niso klonili.

Aktivni na elektronskih medijih

Tembolj so bili aktivni v elektronskih medijih, večkrat so sodelovali pri televizijskih produkcijah, med drugim so na začetku leta v Potočah in Libeličah posneli dve pesmi za domkumentarec RTV Maribor o libeliškem plebiscitu. Maja so s pesmijo proti koroni »Kaj narediš« bili gostje v priljubljeni oddaji »Slovenski pozdrav doma«. Če je še niste slišali, lahko to še nadoknadite preko youtuba. Nekaj koncertov v živo je bilo možnih tudi letos, med drugim so nastopili v muzeju Liaunig in na Libeliški gori, sodelovali so pri velikem »Petju okoli zmaja« v Celovcu ter pri plebiscitnem spominjanju v Unionski dvorani v Mariboru. Največji projekt v letu 2021 bo jubilejni koncert ob 40. obletnici delovanja Okteta Suha.

Povezava do pesmi »Kaj narediš«